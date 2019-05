Lazio-Bologna, le probabili formazioni: rossoblu per la salvezza

Allo Stadio Olimpico, Lazio-Bologna si sfidano nel posticipo del 37° turno della Serie A; le probabili formazioni del match

Questa sera, allo Stadio Olimpico, Lazio-Bologna si sfidano nel posticipo del 37° turno della Serie A. Il match non ha molto da dire. I biancocelesti, grazie alla vittoria ottenuta in Coppa Italia, sono già sicuri di partecipare all’Europa League, anche se con una vittoria scavalcherebbero il Torino.

I rossoblu sono ancora in lotta per non retrocedere, ma gli basta uscire dall’Olimpico con un punto per ottenere matematicamente la salvezza. Altrimenti tutto verrà rinviato all’ultima giornata contro il Napoli.

Le probabili formazioni

QUI LAZIO – Esordio in Serie A per il terzo portiere Guido Guerrieri, a 7 anni dalla sua prima convocazione. A centrocampo Romulo e Lulic sulle fasce, mentre in attacco spazio a Correa dietro ad Immobile. Panchina per Milinkovic-Savic. Inzaghi porterà anche i giovani della primavera Armini e Capanni.

QUI BOLOGNA – Confermata la difesa delle ultime partite, a centrocampo mediana a due con Dzemaili e Pulgar. Orsolini e Sansone o Edera sulla fasce, con Soriano trequartista dietro a Palacio, solo panchina per Destro e Santander.

Lazio (3-5-1-1): Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa; Immobile. – All. Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Sansone (Edera), Soriano; Palacio. – All. Mihajlovic.