Allo “Stadio Olimpico”, Lazio-Brescia si affrontano nel match valido per la 37^ giornata di Serie A: le probabili formazioni della partita

Lo “Stadio Olimpico” apre la scena a Lazio-Brescia, sfida valida per la 37^ giornata di Serie A. Una gara che non ha molto da dire, viste le poche ambizioni delle due squadre.

Le “rondinelle” sono ormai retrocesse. I capitolini tenteranno di conquistare il secondo posto, potendo sfruttare il big match tra Atalanta e Inter dell’ultima giornata.

Un match importante per Immobile, in corsa per il titolo capocannoniere e soprattutto la scarpa d’oro. Basta un gol all’attaccante della Lazio per superare Lewandowsky e vincere il premio, Ronaldo permettendo.

Il fischio d’inizio del match è atteso alle ore 19.30 con diretta esclusiva sui canali di Sky.

Le probabili formazioni di Lazio-Brescia