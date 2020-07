Quintero è uno dei nomi sulla lista di Igli Tare per rinforzare la trequarti della Lazio: la richiesta del River Plate per il colombiano

Stando alle dichiarazioni del quotidiano spagnolo Don Balon, la Lazio vorrebbe provare ad imbastire una trattativa per Quintero. Il colombiano, in forza al River Plate, conosce la Serie A vista la sua passata esperienza al Pescara e starebbe cercando nuovi stimoli. La richiesta dei Millonarios è molto esosa: 20 milioni di euro.

Le offerte per Quintero non mancano, ma il giocatore starebbe trovando la pista giusta per rilanciarsi in vista del Mondiale in Qatar nel 2022. Attualmente non vive una buona condizione fisica. L’ex Pescara ha subito un intervento lo scorso anno per la rottura del legamento crociato.

Il rendimento stagionale recita: 13 presenze, 1 gol, 1 assist. Sicuramente un bottino scarno per un giocatore che con le sue qualità ha mostrato di essere decisivo nel campionato argentino. Certamente in Europa la musica sarebbe diversa ma anche nella sua precedente esperienza in Italia ha mostrato buone doti.

Quintero ha ormai raggiunto la maturità completa per conquistarsi una maglia di un club importante. Da Formello al momento tutto tace, ma dalla Spagna sono sicuri che i capitolini faranno un tentativo per acquistarlo.

