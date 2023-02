LDA: esce oggi il nuovo album “Quello che fa bene”

di Tiara Operno

L’emozione di aver calcato il palco più importante e ambito della musica italiana è ancora viva e difficile da descrivere e metabolizzare. Dopo aver debuttato in gara tra i Big della 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”, LDA è pronto ora a raccontarsi con “Quello che fa bene”, il nuovo album fuori ora in formato fisico e digitale disponibile a questo link.

15 sono le tracce dell’album che racchiudono sonorità e generi musicali diversi: “Il tema principale – commenta l’artista – è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico!”

Nella tracklist di “Quello che fa bene” sono presenti anche “Se poi domani” e “Oggi sono io” con Alex Britti, che i due artisti hanno eseguito sul Palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover.

Queste tutte le tracce dell’album:

1. “Giostre”

2. “Quello che fa bene”

3. “Uh-la-la”

4. “Il Silenzio parla”

5. “Tremi” feat. Aka 7even

6. “Ex”

7. “Toxic love”

8. “Cado” con Albe

9. “Scappi o rimani”

10. “Cara Napoli,”

11. “Se poi domani”

12. “Litigare sottovoce”

13. “Weekend”

14. “Luca”

15. “Oggi sono io” feat. Alex Britti

Per regalare ai fan un momento speciale in occasione dell’uscita del suo nuovo progetto discografico, LDA ha annunciato anche 12 appuntamenti instore, che partiranno proprio oggi, venerdì 17 febbraio:

17 febbraio – GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – ORE 17:30 – Parco Commerciale Grande Sud

– Parco Commerciale Grande Sud 18 febbraio – EBOLI (SA) – ORE 17:00 – CC Le Bolle

– CC Le Bolle 19 febbraio – VALMONTONE (RM) – ORE 16:00 – Valmontone Outlet

– Valmontone Outlet 21 febbraio – NAPOLI – ORE 16:30 – Feltrinelli Stazione Centrale

– Feltrinelli Stazione Centrale 22 febbraio – BOLOGNA – ORE 17:30 – Semm Music Store & More

– Semm Music Store & More 23 febbraio – MESTRE (VE) – ORE 17:30 – CC Nave De Vero

– CC Nave De Vero 24 febbraio – FIRENZE – ORE 16:00 – Galleria Del Disco

– Galleria Del Disco 24 febbraio – LUCCA – ORE 18:30 – Sky Stone & Songs

– – Sky Stone & Songs 25 febbraio – COLLESTRADA (PG) – ORE 17:00 – CC Collestrada

– CC Collestrada 26 febbraio – NOLA (NA) – ORE 16:30 – Galleria Commerciale Hyria Space

– Galleria Commerciale Hyria Space 3 marzo – BUSSOLENGO (VR) – ORE 17:00 – CC Porte Dell’Adige

– CC Porte Dell’Adige 4 marzo – SESTO SAN GIOVANNI (MI) – ORE 17:00 – CC Vulcano

Nel frattempo, i fan attendono con impazienza anche i tre speciali appuntamenti che vedranno LDA protagonista del suo primo tour, “LDA LIVE”. Un’occasione da non perdere per ascoltare finalmente dal vivo i suoi successi da milioni di stream e i nuovi brani del suo secondo progetto discografico.

Queste le date del tour, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD:

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

(precedentemente prevista il 7 dicembre 2022) 21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI (precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

(precedentemente prevista il 5 dicembre 2022) 22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA (precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.

Ulteriori info: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it