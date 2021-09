Letta: “Fondamentale far ripartire il Paese in sicurezza”

Il segretario del Pd Enrico Letta ha ribadito la necessità di estendere il la certificazione verde e il pieno sostegno a Mattarella

“Siamo in una fase delicatissima: la ripartenza è davanti a noi, vedo la fiducia e la ricerca di nuovi investimenti…. Ma stiamo scherzando con il fuoco, il tema dell’estensione del green pass è il tema di far ripartire il paese in sicurezza, è fondamentale. Non possiamo permetterci per giochi politici di fermare il paese”. Lo ha detto, intervistato a Radio anch’io su Rai Radio1, il segretario del Pd Enrico Letta.

Lo scontro con Salvini

La posizione di Salvini? “Non sono duro per partito preso, lo sarei con chiunque tenesse quella posizione, lo sono anche con la posizione di Fdi che è quella di strizzare l’occhio alla minoranza no vax del Paese” ha risposto Letta. “Il Paese vuole ripartire e non può farsi condizionare da una minoranza che non rispetta le regole e chiedo al governo di tenere conto della maggioranza” e quindi “estensione a livello nazionale” del Green pass a partire “dalla norma lanciata dalla Regione Toscana che lo ha reso obbligatorio per tutto il personale sanitario”.

Sostegno a Mattarella

“Sostegno convinto e pieno, il governo ha fatto molto bene in questi sei mesi, è un momento delicato per la vita del paese, faccio un appello a tutti i politici: moratoria sul Quirinale, ora dobbiamo occuparci di andare avanti. Del Quirinale se ne parlerà l’anno prossimo, a gennaio, perché se passiamo i prossimi quattro mesi a fare giochi politici sul Quirinale non va bene”, ha concluso Letta.