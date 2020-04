Calano i numeri in terapia intensiva, ma sono ancora molti i contagi da Coronavirus in Lombardia. Preoccupa Milano con 408 nuovi casi positivi

Mentre in tutta Italia si inizia a parlare sempre con maggiore insistenza della Fase 2, in Lombardia la situazione continua a preoccupare. Calano i posti in terapia intensiva ma i contagi restano elevati e in particolare preoccupa la città di Milano dove il Coronavirus continua a dilagare.

Nonostante tutto, il Governatore della Regione Attilio Fontana cerca di vedere le note positive: “La situazione grazie al cielo sta migliorando. Non siamo ancora fuori dalla situazione di pericolo ma ci stiamo avvicinando alla zona di quasi tranquillità, una fase nella quale ci auguriamo che il tasso di infezione si avvicini sempre di più allo zero“.

Analizzano i dati provincia per provincia diffusi ieri, è evidente un aumento dei contagi nel Cremonese con 150 nuovi casi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 74 di due giorni fa e ai 10 di domenica. Cinquanta sono invece i nuovi casi in provincia di Bergamo, con un trend stazionario negli ultimi tre giorni. A Brescia i casi sono arrivati a 12.078 e nelle ultime 24 ore si dati parlano di 74 nuovi casi, mentre ieri erano 58 e lunedì 188. Come detto in precedenza, resta elevato l’allarme a Milano con 408 nuovi contagi e un totale di 16.520. L’altro ieri si era registrato un +287, domenica un +279.

