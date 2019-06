Loredana Lecciso ieri sera era al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci: con lei c’era anche l’ex marito Albano Carrisi

E’ partita ieri sera dallo Stadio San Nicola di Bari la tournèè che riunisce sul palcoscenico due grandi voci (nonchè due grandi amici) del panorama musicale italiano: Laura Pausini e Biagio Antonacci. Nel parterre che applaudiva i due, c’era anche una coppia molto nota al gossip nostrano: stiamo parlando di Loredana Lecciso e Albano Carrisi.

Dalle storie di Instagram pubblicate sul di lei profilo, abbiamo visto i due estremamente divertiti e concentrati nell’ascoltare la performance di Laura e Biagio sulla canzone Strani Amori.

Strani amori

Niente sangue amaro dunque tra Loredana Lecciso e Albano, probabilmente immortalati via social dalla figlia Jasmine: solo ieri il cantante di Cellino San Marco aveva rilasciato al settimanale Oggi un’accorata intervista in cui ripercorreva il suo grande amore per Romina Power. Dal primo incontro degno di un film, alla crisi per la misteriosa scomparsa della figlia Ylenia, fino alla rottura definitiva:

Ho aspettato romina per otto anni, poi ho dovuto accettare la dura realta’

Così ieri il cantante. Cosa ne penserà del concerto di ieri sera tenuto dai colleghi Antonacci e Pausini nella sua amata Puglia?