L’oro si conferma un “bene rifugio” in tempi di dazi ed instabilità internazionale

Le tendenze e prospettive sono assolutamente positive sia per chi ha già investito sia per chi ancora non si è deciso, la quotazione di Borsa è destinata a salire pertanto fornisce ancora una grossa opportunità anche per gli investitori dell’ultimo minuto. L’oro è da sempre visto come un bene rifugio per gli investitori, specialmente in momenti di incertezza economica o in situazioni politiche instabili. A differenza di altri asset, il valore dell’oro tende a rimanere relativamente stabile, anche quando i mercati azionari subiscono forti oscillazioni. La sua natura di risorsa limitata contribuisce ulteriormente alla sua capacità di mantenere il valore nel lungo periodo, rendendolo una scelta interessante per chi desidera proteggere il proprio patrimonio.