Louis Tomlinson: nuovo tour nel 2023. Previste due date in Italia

Torna in Italia nel 2023 Louis Tomlinson con due date del suo “Faith In The Future 2023 Tour”: l’8 ottobre 2023 al Pala Alpitur di Torino e il 9 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna.

Louis Tomlinson ha recentemente terminato il suo World Tour che ha attraversato il Regno Unito, l’Europa, gli Stati Uniti e il Sud America, con 19 concerti sold out nei palazzetti dell’America Latina, 1 sold out alla Wembley Arena di Londra e un emozionante show al The Dome della sua città natale, Doncaster. È poi arrivato anche in Asia e Australia, con altri 9 concerti sold out. In totale il tour ha venduto oltre 500.000 biglietti in tutto il mondo terminando il 3 settembre a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, con uno show da record con 34 mila biglietti venduti.

A settembre l’artista britannico ha pubblicato, in radio e in digitale, il nuovo singolo “Bigger Than Me”, primo estratto dal suo secondo album in studio, “Faith In The Future” (BMG), in uscita l’11 novembre e già disponibile in pre-order.

L’album arriva a due anni di distanza da “Walls”, il debutto solista di Louis Tomlinson che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Scritto dallo stesso Louis, Rob Harvey e Red Triangle e prodotto da Mike Crossey (The 1975 e Wolf Alice), “Bigger Than Me” è un brano pop entusiasmante, con un ritornello a tratti commuovente e impetuoso.

Per il nuovo album “Faith In The Future”, oltre a Crossey, Louis Tomlinson ha collaborato con nomi del calibro di Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners), e il frontman degli Hurts, Theo Hutchcraft. Louis ha lavorato all’album con un obiettivo molto preciso: produrre una serie di canzoni capaci di creare a un live show grandioso.

L’album di debutto di Louis Tomlinson, “Walls”, aveva raggiunto la Top 4 nel Regno Unito e la Top 10 negli Stati Uniti, e l’artista ha vinto il Best Song Award ai Teen Choice Awards del 2019 per “Two Of Us” e un iHeart Award per Best Solo Breakout. Louis ha inoltre vinto una EMA Award per Best UK & Ireland Act nel 2017.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 19 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10:00 di venerdì 21 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Faith In the Future 2023 Tour”: prezzi e date

8 OTTOBRE 2023

TORINO – PALA ALPITOUR

PREZZI BIGLIETTI

Parterre in piedi: 40,00 € + diritto di prevendita

Primo settore numerato: 50,00 € + diritto di prevendita

Secondo settore numerato: 40,00 € + diritto di prevendita

Terzo settore numerato: 30,00 € + diritto di prevendita

9 OTTOBRE 2023

BOLOGNA – UNIPOL ARENA

PREZZI BIGLIETTI

Parterre in piedi: 40,00 € + diritto di prevendita

Primo settore numerato: 50,00 € + diritto di prevendita

Secondo settore numerato: 40,00 € + diritto di prevendita

Terzo settore numerato € 35,00 + diritto di prevendita

Quarto settore numerato: € 30,00 + diritto di prevendita