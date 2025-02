Luca V e il suo Nuovo Singolo: Pelle di Prozac

di Redazione ZON

Le emozioni dopo una relazione fallita, cantate da Luca V su una base emo-pop.

Luca V è un cantante di Biella, una cittadina piemontese conosciuta per le sue tradizioni tessili e per i suggestivi paesaggi ai piedi delle Alpi. L’artista ha appena annunciato la data di rilascio del suo prossimo singolo inedito: il 14 marzo 2025. Quel giorno, il brano ‘Pelle di Prozac’ sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale, come Spotify, Apple Music, Amazon Music e Deezer. Inoltre, nello stesso giorno, verrà pubblicato il videoclip ufficiale della canzone sulla piattaforma YouTube, offrendo così ai fan un’esperienza audiovisiva completa.

Luca V non pubblicava canzoni dal 2023, quando il suo ultimo singolo ‘AMORE FUOCO CHEROSENE’ riscosse un successo sorprendente, superando in breve tempo il mezzo milione di ascolti sulle piattaforme di streaming. Spotify si confermò come la principale vetrina per il suo pubblico, inserendo il brano per alcune settimane nelle playlist ‘Top 50 Italia’ e ‘Alta Rotazione’. Anche YouTube, YouTube Music e Apple Music registrarono un buon riscontro. Il brano, con le sue sonorità indie-pop e il testo diretto e sincero, si è affermato come uno dei pezzi più apprezzati nella discografia dell’artista.

Il significato di ‘Pelle di Prozac’

Il nuovo singolo di Luca V racconta il complesso viaggio emotivo di chi si trova in difficoltà ad esprimere i propri sentimenti o a comunicare alla persona amata la propria autenticità e la disponibilità a mettersi veramente in gioco. Il titolo, ‘Pelle di Prozac’, è una metafora che indica uno stato di apatia e disagio emotivo. È simile a quello che prova chi si sente intorpidito o distante dalla realtà a causa di una sofferenza interiore persistente.

Luca V ha spiegato che la canzone nasce dall’esigenza di raccontare quel senso di disconnessione e di frustrazione che si prova quando, dopo una relazione fallita, ci si sente intrappolati in un limbo emotivo. È un sentimento che molti possono comprendere, come la difficoltà di andare avanti, il rimorso per ciò che non si è detto o fatto e la paura di riaprirsi a nuove emozioni.

Le influenze musicali: tra emo-pop e indie

Musicalmente, ‘Pelle di Prozac’ si inserisce nel filone dell’emo-pop contemporaneo, un genere che mescola melodie malinconiche con testi profondamente introspettivi. Le sonorità richiamano le atmosfere di alcuni brani di artisti come The 1975, Lil Peep e i primi lavori di Billie Eilish, anche se Luca V mantiene un’impronta personale che si distingue per la sincerità dei testi e la semplicità degli arrangiamenti.

La base musicale è stata prodotta da Lorenzo Avanzi, un polistrumentista e produttore musicale esperto che collabora con Luca V da diversi anni. Avanzi, noto per il suo lavoro negli AVZ Studios (di sua proprietà), ha già collaborato alla produzione di ‘AMORE FUOCO CHEROSENE’ e, in questa nuova occasione, ha saputo creare un tappeto sonoro che esalta la vulnerabilità emotiva della canzone. I sintetizzatori eterei e una batteria dal ritmo morbido accompagnano la voce di Luca V, che si muove tra strofe sussurrate e ritornelli intensi e sofferti.

“Abbiamo cercato di mantenere un equilibrio tra malinconia e leggerezza, senza mai appesantire troppo il brano. Volevamo che chi ascolta la canzone potesse immergersi nelle emozioni del testo senza sentirsi sopraffatto”.

Il processo creativo: dalla scrittura alla registrazione

Luca V ha scritto testo e melodia di ‘Pelle di Prozac’ durante il 2024, un anno che, a detta sua, è stato caratterizzato da una forte introspezione personale. “È una canzone nata di getto, una notte di marzo, quando mi sentivo bloccato in un’emozione che non sapevo spiegare,” ha dichiarato l’artista. “Ho preso l’iPhone, ho aperto Note e il registratore e in pochi minuti avevo già le prime strofe”.

Emozioni e ispirazione dietro la canzone

‘Pelle di Prozac’ parla di cicatrici emotive, di amori che lasciano segni invisibili ma profondi. Luca V ha dichiarato di essersi ispirato non solo alle sue esperienze personali, ma anche a storie ascoltate da amici. “Non è una canzone autobiografica al 100%, ma ci sono pezzi di me in ogni verso”, ha detto. “Parla di quella sensazione di anestesia emotiva che si prova quando si ha paura di soffrire di nuovo”.

Il brano non si limita a raccontare il dolore della fine di una relazione, ma tocca anche il tema della difficoltà di comunicare i propri sentimenti. “Viviamo in un’epoca in cui tutto è veloce e superficiale,” spiega Luca. “Spesso ci nascondiamo dietro una facciata di felicità, mentre dentro siamo pieni di dubbi e paure.”

Aspettative e progetti futuri

Nonostante le aspettative moderate, Luca V si dice soddisfatto del risultato: “Dopo due anni di inattività non so cosa aspettarmi. So solo che questa canzone è vera, e spero che qualcuno possa ritrovarsi nelle parole che ho scritto”. Dopo ‘Pelle di Prozac’, l’artista ha già in programma l’uscita di un nuovo singolo intitolato ‘Sensazioni di Vuoto’, previsto per la primavera del 2025. A differenza di ‘Pelle di Prozac’, il prossimo brano sarà più energico e avrà sonorità estive.

Il nuovo sito web e info personali su Luca V

Da pochi giorni è online il restyling del sito ufficiale di Luca V, realizzato da Leonardo Spada, esperto di WordPress e amico dell’artista. Il nuovo sito presenta una grafica moderna e una sezione dedicata alle news, dove i fan potranno restare aggiornati sulle uscite e sugli eventi futuri. Oltre alla musica, Luca V continua a portare avanti la sua attività di digital marketer dai tempi del liceo.

Conclusioni

‘Pelle di Prozac’ non è solo una canzone su una relazione finita: è un racconto di emozioni complesse, di insicurezze e di speranza. Luca V si conferma un cantautore capace di parlare alle emozioni del pubblico con sincerità e autenticità. Il 14 marzo 2025, con il rilascio del singolo e del videoclip, i fan potranno immergersi ancora una volta nel mondo emotivo e musicale di questo giovane talento biellese.