Luce dei tuoi occhi: la nuova fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Luce dei tuoi occhi è la nuova fiction di Canale 5 in onda da stasera con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Curiosità e anticipazioni

Luce dei tuoi occhi è la nuova fiction di Canale 5 al via stasera e per sei puntate alle 21:30 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Per la regia di Fabrizio Costa si prospetta una fiction curata in ogni dettaglio, che vedrà in scena due tra i volti più amati del cinema italiano. Inoltre Costa è una garanzia per i successi: ne sono esempi fiction alle quali ha lavorato, tra cui spiccano L’Allieva e Il Commissario Nardone.

Trama e anticipazioni

La fiction Luce dei tuoi occhi s’incentra sulla vita di Emma Conti, una ballerina di fama internazionale la cui vita si intreccerà con quella di Davide. La donna ha un passato piuttosto complicato e doloroso, vista la tragedia con cui ha dovuto fare i conti: la tragica morte della figlia Alice il giorno della sua stessa nascita. Quest’ultima è figlia dalla relazione con Davide (interpretato da Bernardo Casertano) e, dopo la sua morte, Emma ha scelto di non voltarsi più indietro. Si è concentrata sulla sua carriera ed è volata fino in America. Dopo sedici anni qualcosa cambierà tutto: una novità inaspettata sarà pronta a sconvolgere le certezze dell’étoile. Emma, infatti, riceverà una lettera anonima nella quale le verrà spiegato che in realtà la figlia è ancora viva. Ma non solo è ancora viva, si trova a Vicenza, sua città natale ed è come lei una ballerina.

A sedici anni quindi dalla misteriosa scomparsa della sua bambina, Emma si ritroverà a cercarla senza molti indizi; lascerà l’America e tornerà in Italia, dove dovrà fare allo stesso tempo i conti con il suo passato. Tornerà nella sua casa natale con l’obiettivo di insegnare danza nella scuola di ballo di Vicenza. Riuscirà ad entrare nel corpo docenti della scuola e cercherà di riconoscere il volto di Alice in quelli delle 6 allieve presenti. Con queste ultime Emma entrerà molto in confidenza, cercando di scoprire qualcosa su di loro e le loro famiglie; inoltre, la donna dovrà affrontare la sua vecchia storia con Davide anche se nel frattempo si avvicinerà sempre di più al professor Enrico Leoni (interpretato da Giuseppe Zeno), padre di una delle ragazze della scuola.

Insomma Luce dei tuoi occhi è una fiction piena di suspanse come affermato dalla stessa Anna Valle. E’ la storia di una madre, che dopo tanta sofferenza dovrà tornare sui propri passi e confrontarsi con un nuovo sentimento: la speranza. La speranza che sua figlia sia davvero viva, nonostante a dirlo sia solo una lettera apparentemente scritta da un adolescente. Le domande che condurranno lo spettatore verso il finale saranno davvero tante e chissà se alla fine ci sarà davvero un ricongiungimento tra madre e figlia. Per scoprirlo non ci resta che seguire con il fiato sospeso, puntata dopo puntata le vicende narrate.