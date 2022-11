Luchè: ecco la scaletta dei suoi concerti

Luchè è tornato. Il famoso cantante, infatti, si sta esibendo in tutta Italia e lo sta facendo, come è solito fare, in modo grintoso e carico di determinazione. Scopriamo, insieme, quali sono le date dei suoi concerti e qual è la scaletta che seguirà durante il suo DVLA TOUR.

19 novembre – Rimini – RDS Stadium

21 novembre – Milano – Mediolanum Forum – SOLD OUT

24 novembre – Roma – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

9 novembre – Napoli – Palapartenope – SOLD OUT

30 novembre – Napoli – Palapartenope – SOLD OUT

1 dicembre – Napoli – Palapartenope – SOLD OUT

2 dicembre – Napoli – Palapartenope – SOLD OUT

22 marzo 2023 – Londra – O2 Academy Islington

Tutte le informazioni sulle date sono disponibili su: www.bpmconcerti.com, www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

