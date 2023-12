Luci D’Artista, controlli serrati: denunciato ladro di moto

di Antonio Jr. Orrico

Un week-end molto attivo, quello appena passato a Salerno. In concomitanza dell’evento caratterizzato per le Luci D’Artista, gli agenti della Polizia Municipale hanno intensificato i controlli nel corso di tutto il fine settimana. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, questa mattina in edicola, il fine settimana si è caratterizzato soprattutto per un’alta dose d’infrazioni stradali commesse, oltre a furti e altri vari reati.

Il bilancio per quanto riguarda tutto ciò che ha animato le Luci D’Artista, infatti, è di ben cinque bus turistici sanzionati. Questi ultimi avrebbero transitato e sostato per le strade del centro, senza rendersi conto di commettere infrazioni. Oltre a questo disguido, vi è poi stato il caso di un ladro denunciato per furto di motociclo.

Dunque, sono state vere e proprie giornate di super-lavoro per gli uomini del comandante Battipaglia che si sono dovuti districare tra le tante comitive di visitatori che hanno invaso, con ogni mezzo, la città nel lungo ponte dell’Immacolata. A complicare il tutto, naturalmente, c’è stata anche la partita settimanale della Salernitana. La gestione del traffico nell’area dello stadio Arechi per la partita di campionato Salernitana-Bologna, che si è disputata nella serata di ieri, si è caratterizzata per la sua notevole difficoltà di viabilità.