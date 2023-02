Lucio 80: scopriamo di che cosa si tratta

di Filomena Volpe

80 anni di Lucio! Il 4 e il 5 marzo del 1943 nascevano, rispettivamente, Lucio Dalla e Lucio Battisti, due icone della musica italiana. I due artisti sono venuti al mondo quasi insieme, sole 24 ore di distanza l’uno dall’altro.

Lucio 80: l’iniziativa per celebrarli

Nel corso del 2023, proprio nell’anno in cui entrambi avrebbero compiuto 80 anni, verranno celebrati gli incredibili repertori di questi due meravigliosi artisti con una serie di iniziative organizzate da Sony Music.

Matteo Berton: le sue parole

In occasione di questo anniversario, Sony Music ha affidato a Matteo Berton la realizzazione di un’opera celebrativa dei due Artisti che è diventata l’immagine ufficiale di tutta l’operazione.

“Lavorare all’illustrazione per l’ottantesimo anniversario della nascita di Battisti e Dalla – racconta Matteo Berton – è stata una grande opportunità per riscoprire il legame che ho con queste due icone della musica italiana. Ognuno di noi ha sicuramente un ricordo legato ad una delle loro canzoni, per me erano diversi, il più vecchio forse è quello di mamma e suoi dischi di Battisti ma anche la prima volta che ho sentito com’è profondo il mare e le nottate passate a suonare le loro canzoni alla chitarra. Ho voluto lavorare ad una composizione allegorica, quasi rinascimentale, i due posano in mezzo ai campi e le galline in un contesto popolare lontano dai luoghi della celebrità. In terra una coperta e la natura morta di un pic nic e sparsi nell’immagine degli easter egg e riferimenti alle loro canzoni.”

I dettagli

Sullo store ufficiale di Sony Music (www.store.sonymusic.it/) saranno presenti delle edizioni in esclusiva in vinile. Il pre-order è disponibile al link: https://smi.lnk.to/Lucio80Vinili

Lucio 80: l’ascolto digitale

Le opere dei due Artisti saranno anche valorizzate per l’ascolto digitale: a partire dal 3 Marzo e durante il corso dell’anno verranno rese disponibili entrambe le discografie in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

Tutte le iniziative legate al LUCIO 80 sono visibili qui: https://sme.wyng.com/63e652931bc7168cc6610165

Lucio Dalla -Discografia

Album in studio

1966 – 1999

1970 – Terra di Gaibola

1971 – Storie di casa mia

1973 – Il giorno aveva cinque teste

1975 – Anidride solforosa

1976 – Automobili

1977 – Come è profondo il mare

1979 – Lucio Dalla

1980 – Dalla

1981 – Q Disc

1983 – 1983

1984 – Viaggi organizzati

1985 – Lucio Dalla Marco Di Marco

1986 – Bugie

1988 – Dalla/Morandi / In Europa

1990 – Cambio

1993 – Henna

1996 – Canzoni

1999 – Ciao

2001 – Luna Matana

2003 – Lucio

2007 – Il contrario di me

2009 – Angoli nel cielo

Album dal vivo

1975 – Bologna 2 settembre 1974 (dal vivo)

1979 – Banana Republic

1986 – DallAmeriCaruso

1992 – Amen

2001 – Live @ RTSI

2004 – Impressioni di jazz

2008 – LucioDallaLive – La neve con la luna

2010 – Work in Progress

Raccolte

1976 – 4 marzo e altre storie

1979 – Quel fenomeno di Lucio Dalla

1980 – Il primo Lucio Dalla

1981 – Torino, Milano e dintorni

1981 – Greatest Hits

1983 – L’album di…Lucio Dalla

1985 – The Best of Lucio Dalla

1987 – Per gioco e per amore

1991 – Geniale?

1992 – Il motore del 2000

1996 – Lucio Dalla – Le origini

1997 – Lucio Dalla – Dance Remixes

1998 – Lucio Dalla – Gli anni settanta

1998 – Lucio Dalla – Primo piano

1998 – Lucio Dalla – Superbest

2000 – Lucio Dalla – Le canzoni d’amore

2002 – Caro amico ti scrivo

2002 – Lucio Dalla – Gli anni sessanta

2002 – Lucio Dalla – Numeri 1

2006 – 12000 lune

2011 – Questo è amore

2012 – Qui dove il mare luccica…

2012 – Caro amico ti canto…

2013 – Nevica sulla mia mano

2015 – Trilogia

2018 – Duvudubà

Lucio Battisti- Discografia

Album in studio

1969 – Lucio Battisti

1971 – Amore e non amore

1972 – Umanamente uomo: il sogno

1972 – Il mio canto libero

1973 – Il nostro caro angelo

1974 – Anima latina

1976 – Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera

1977 – Io tu noi tutti

1977 – Images

1978 – Una donna per amico

1980 – Una giornata uggiosa

1982 – E già

1986 – Don Giovanni

1988 – L’apparenza

1990 – La sposa occidentale

1992 – Cosa succederà alla ragazza

1994 – Hegel

Raccolte ufficiali

1970 – Lucio Battisti Vol. 2

1970 – Emozioni

1971 – Lucio Battisti Vol. 4

Singoli