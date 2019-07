Luis Alberto vuole il Siviglia e sui social non lascia dubbi sulla sua volontà. Lotito chiede almeno 30 milioni ma il club andaluso punta al ribasso

Un big in partenza dalla Lazio, e potrebbe non essere Milinkovic-Savic. Sembra infatti sempre più vicino l’addio di Luis Alberto, corteggiato dal Siviglia del ds Monchi che lo ritiene una priorità per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore Lopetegui.

Il numero 10 biancoceleste vuole fortemente il trasferimento al Ramon Sanchez Pizjuan e sui social si è scatenata una vera e propria bufera social dopo che il giocatore stesso ha pubblicato una foto mentre si allena in vacanza con i pantaloncini proprio del Siviglia, indossati al rovescio.

Il presidente della Lazio Lotito è molto indispettito dalle ultime uscite verbali e non del giocatore e, nonostante la promessa di trattenerlo fatta a Simone Inzaghi, valuta ora la cessione. Luis Alberto viene valutato dalla Lazio non meno di 35-40 milioni ma la sensazione è che a 30 si possa chiudere anche se il Siviglia gioca al ribasso puntando sulla volontà del giocatore, pronto a un vero e proprio braccio di ferro con il club capitolino.

Luis Alberto era stato tolto dal mercato da Inzaghi che, preventivando una cessione di Milinkovic-Savic, voleva trattenere a tutti i costi lo spagnolo. Trattenere contro voglia il giocatore non avrebbe però senso e a questo punto potrebbe essere proprio l’elegante trequartista a partire per fare cassa, direzione Andalusia.