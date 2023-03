Luna, stasera allineamento con cinque pianeti: come vederli

di Antonio Jr. Orrico

Questa sera, la Luna si allineerà a Marte, Urano, Venere, Giove e Mercurio. Ecco come riconoscerli nel cielo e come vederli nel cielo

Un evento più unico che raro. Questa sera, subito dopo il tramonto del Sole, si potrà ammirare nel cielo un meraviglioso allineamento, avente come protagonista la Luna e altri cinque ospiti “d’eccezione“. Infatti, Giove, Mercurio, Urano, Venere e Marte effettueranno una congiunzione astrale. Come indicato dall’Unione Astrofili Italiani, per domani ci aspetta l’abbraccio della Luna con l’ammasso stellare aperto delle Pleiadi o “Sette sorelle”.

Per martedì, invece, ci sarà una doppia congiunzione astrale, tra Giove e Mercurio e tra la Luna e Marte. Per poter ammirare tutti i protagonisti di questo allineamento, bisognerà puntare lo sguardo a Ovest al crepuscolo serale, subito dopo il tramonto del Sole, previsto per le 18:26 ora di Roma. La stella oltre l’orizzonte dev’essere categoricamente scomparsa. Guardare il disco solare può provocare danni gravissimi e permanenti alla vista, cecità compresa.

Il primo pianeta che si potrà intercettare nello sguardo della Luna sarà Mercurio, in quanto è il più basso del sestetto. Sarà visibile quanto un puntino luminoso, data la velocità e la lontananza dalla Terra. Proprio il “Pianeta dell’Amore”, incastonato tra le costellazioni dell’Ariete (a destra) e della Balena (a sinistra) rappresenta il terzo protagonista dell’evento astronomico.

Il quarto oggetto dell’allineamento sarà Urano, invisibile a occhio nudo se non in determinate circostanze e con cieli completamente privi di inquinamento luminoso. Senza degli strumenti adeguati, come un binocolo o un telescopio, sarà impossibile visualizzarlo all’interno del processo di allineamento. Quest’ultimo, dunque, sembra essere qualcosa di eccezionale.