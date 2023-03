Lynora e la passione per l’oroscopo in “Anche meno”

di Riccardo Manfredelli

E’ in rotazione radiofonica dal 17 marzo 2023 “Anche Meno”, il nuovo singolo di Lynora, nome d’arte di Eleonora Salesi, nato dalla particolare passione dell’artista (sbocciata artisticamente come performer di musical e prossima alla pubblicazione del suo album di debutto) per l’oroscopo.

Eleonora, perchè ti piace così tanto l’oroscopo?

Ho un’amica che è proprietaria di un ristorante a Firenze che nel menu ha associato ogni piatto ad un segno zodiacale. Lei è appassionata di astrologia, e ogni volta che la vado a trovare le chiedo sempre di dirmi qualcosa a proposito del mio segno. E la cosa sorprendente è che spesso ci ha preso! (ride, ndr.) Ovviamente non sono così fissata da non uscire di casa senza aver letto l’oroscopo o da evitare di frequentare qualcuno perchè non è compatibile col mio quadro astrale. Penso, tuttavia, che le stelle in qualche modo ci influenzino e che svelino realmente qualcosa di noi, a meno che tu non voglia dare tutta la colpa all’ascendente o – se non credi all’oroscopo – semplicemente al carattere. Ho parlato di questa cosa anche al mio autore (Marco Canigiula, che scopriremo essere anche il suo fidanzato, ndr.) e così è nata “Anche meno”.

Stavo pensando che potresti usare la scusa della scarsa compatibilità astrale per smettere di frequentare qualcuno che non ti piace…

Sai che è vero? Non ci avevo mai pensato! (ride, ndr.)

Torniamo seri: nasci ad Aprilia il 29 agosto 2000 sotto il segno della Vergine. Caratteristiche: senso pratico, prudenza e autodisciplina. Ti ci ritrovi?

Assolutamente. E sono anche molto permalosa e perfezionista: pensa che il titolo del brano è nato proprio così. In studio di registrazione parlavamo di quanto io pretenda sempre il massimo, sono ipercritica. Qualcuno dice che non mi va mai bene niente e, per ridimensionarmi, mi dice spesso “Ele, anche meno!”. Questa cosa, a me che me la prendo facilmente, mi fa parecchio innervosire.

Autodisciplina, dicevamo. Ti è mai capitato di perdere le staffe, invece?

Ti racconto questa cosa: io ho scoperto tardi di essere dislessica. A liceo ho fatto davvero tanta fatica a farmi ascoltare, e il non essere compresa o messa in dubbio mi faceva perdere spesso le staffe. I professori, poi, spesso erano poco sensibili: “Non è vero che sei dislessica, sei solo svogliata”.

E il tuo fidanzato, ti fa perdere le staffe? Non deve essere facile coniugare vita privata e lavoro…

Partiamo dal presupposto che siamo entrambi della Vergine, due perfezionisti. Per questo capita spesso che in studio discutiamo: io non mi accontento, lui cerca di farmi ragionare. Quando mi fa sentire qualcosa di nuovo dico sempre: “No, non mi piace. Lo vorrei così”. Poi lui ci lavora e io divento matta per quel pezzo, ma siccome sono troppo orgogliosa e sciocca per dargli la soddisfazione di avere ragione, non gli dico mai “Bravo”. La verità è che sta facendo un gran lavoro, di cui vado parecchio orgogliosa.

Lo fai forse perchè, pretendendo tanto da te stessa, vuoi che tutti quelli che ti stanno intorno diano il massimo?

Non lo so, può essere. Marco ed io discutiamo solo in studio ed esclusivamente quando si tratta del mio progetto. Per il resto siamo molto attenti l’una all’altro e, in tutte le cose che fa, cerco di essergli del massimo supporto.

Stai lavorando al tuo primo disco. Riesco a scucirti qualche anticipazione?

Non mi piace fare spoiler perchè preferisco stupire il pubblico, creare una sorta di effetto wow. Quello che posso dirti è che i lavori proseguono bene, conto di chiudere il disco a Settembre. Dentro ci sono pezzi in qualche modo tutti collegati tra loro, ma diversi per quanto riguarda il suono e il “sapore”. Vado molto fiera di due feat. che rendono l’insieme molto figo.

Influenze?

Ascolto davvero di tutto. Da Withney Houston a Amy Winehouse. Della mia generazione mi piacciono molto Blanco, Madame e Mara Sattei accomunati dall’avere tutti e tre una grande personalità artistica. Quando un artista è vero, autentico, lo senti. E ti viene anche più facile riconoscerti “con tutti i piedi” nella storia che ti stanno raccontando; e loro tre hanno questo di bello. Ma da Lynora non aspettatevi dei cloni: prendo tutto il possibile da ciò che ascolto, lo assimilo per dare vita a qualcosa di solo mio.