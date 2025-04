M. S. Severino cardioprotetta: defibrillatori salvavita in arrivo in città

di Redazione ZON

Mercato S. Severino, insieme agli altri Comuni della Valle dell’Irno dell’Ambito S6 (Baronissi, Bracigliano, Fisciano, Calvanico e Siano), si prepara a diventare Città Cardioprotetta.

La formalità amministrativa è giunta con l’approvazione dello schema di progetto da parte del CdA dell’Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell’Irno; la fase operativa, che prevede l’installazione dei defibrillatori sul territorio, è pronta a partire nelle prossime settimane.

Secondo i recenti dati ISTAT, la morte cardiaca improvvisa è una delle maggiori cause di mortalità fra giovani e adulti in assenza di un intervento tempestivo nel giro di pochi minuti (5/6 al massimo) con un massaggio cardiaco e una scarica elettrica. L’unico modo per poter intervenire in un tempo così limitato è quello di avere sul territorio una forte dotazione di defibrillatori e di cittadini in grado di saperli utilizzare.

«Abbiamo recepito le linee-guida ed il progetto del Gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche (GIEC) perché riteniamo la dotazione di defibrillatori sul territorio comunale è valido e necessario strumento salvavita – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – Insieme ai dispositivi avvieremo un percorso qualificato di formazione per i cittadini affinché chiunque sia messo nelle condizioni di poter intervenire in qualsiasi momento: la cultura del primo soccorso è un aspetto sostanziale che, in situazioni di emergenza ed in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, può essere determinante per la sopravvivenza. Conoscere le manovre da effettuare sin dai primi istanti è, insieme al defibrillatore, un salvavita».