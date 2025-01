M. S. Severino inclusiva con il programma ‘GOL” per il reinserimento lavorativo

di Redazione ZON

Con l’attivazione del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) Mercato S.Severino ha aperto una importante finestra sul lavoro per il reinserimento delle fasce più deboli rimaste fuori dal mercato.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Consorzio Valle dell’Irno e Mestieri Campania – Agenzia per il Lavoro, e si rivolge a disoccupati, lavoratori fragili o vulnerabili, e persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Viene attivato attraverso percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento, per migliorare l’occupabilità dei lavoratori, innalzarne il livello delle tutele e facilitarne le transizioni occupazionali.

«È una misura d’inclusione che dà un aiuto concreto a chi, per motivazioni diverse, ha perso il lavoro o rischia di essere tagliato fuori dal tessuto occupazionale – dichiara il Sindaco Antonio Somma – in un momento estremamente liquido per il mercato del lavoro il programma è un’opportunità valida per ritrovare una nuova collocazione o per formarsi in nuovi settori».

Programma nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori

Il Programma nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (2021-2025) è il perno dell’azione di riforma delle politiche attive del lavoro previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

«Anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte creando le condizioni sul territorio affinché gli aderenti al programma possano trovare spazio nella filiera lavorativa – aggiunge il Consigliere Giuseppe Albano, Delegato alle Politiche Sociali – La formazione del programma GOL risponde ai nuovi processi del welfare locale sui quali da tempo siamo impegnati per accompagnare i cittadini in difficoltà dando loro risposte precise. Il nostro compito è quello di creare le condizioni ideali per una comunità che cammini con lo stesso passo, che possa crescere in maniera armonica e coesa».