M.S. Severino, mitigazione del rischio idraulico: 15 mln di euro per le vasche di laminazione

di Redazione ZON

Sono 15 i milioni di euro assegnati dalla Regione Campania al Comune di Mercato S.Severino come finanziamento del I stralcio dei lavori di adeguamento delle vasche di laminazione in località Pandola.

Il Decreto 237, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Grandi Opere e che formalizza ufficialmente lo stanziamento, avvia il countdown per lo step successivo, ovvero la messa a gara del progetto esecutivo, rispetto al quale il Sindaco Somma ha già chiesto tempi rapidi in considerazione del fatto che i lavori sarebbero dovuti iniziare la scorsa estate.

«Finalmente è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo per un’opera determinante per la messa in sicurezza del territorio ed in particolare per Pandola, Acigliano e capoluogo – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – stiamo seguendo con grande attenzione l’iter in contatto con l’Ufficio Grandi Opere perché adesso occorre accelerare i tempi per la messa a gara dell’intervento e l’assegnazione affinchè i lavori possano iniziare prima dell’estate: ciò per evitare di arrivare nuovamente al prossimo inverno privi dei necessari sistemi di protezione. Difatti, nonostante le nostre diverse sollecitazioni – conclude – attualmente le vasche di laminazione risultano non gestite e non manutenute».

Il finanziamento

Il finanziamento fa parte dei fondi FESR 2021/2027 ricadenti nel programma attuativo del progetto ‘Grande Fiume Sarno’ quale misura di prevenzione tesa a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima.

«Si tratta del primo di una serie di interventi previsti sul territorio di Mercato S. Severino in tema di mitigazione del rischio idrogeologico – aggiunge Somma – ve ne sono altri ancora fermi alla fase di progettazione e anche su questi, per addivenire in tempi ragionevoli all’inizio dei lavori, saremo vigili e manterremo un costante filo diretto con gli Uffici della Regione».

Sempre sul versante degli interventi a difesa del suolo e prevenzione, ma legati alla programmazione delle opere pubbliche varata dall’Amministrazione Somma, sono in ultimazione, e saranno completati entro l’estate, i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Spiano, mentre lo scorso gennaio è stata aggiudicata la gara d’appalto da 1 milione e mezzo di euro per puntellare un altro punto fragile del territorio, qual è la frazione Acquarola.

Lavori aggiudicati e pronti a partire anche alla Vasca Coscia ed al Vallone del Traino.