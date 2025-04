M.S. Severino, Piano Strade: via ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza

di Redazione ZON

È tutto pronto per l’inizio lavori del Piano Strade che interesserà diverse arterie provinciali e comunali.

«È un lavoro programmato e destinato a rendere più sicura la percorrenza di alcuni tratti del territorio e maggiormente efficace il deflusso delle acque piovane nei punti più esposti ad allagamenti in cui è previsto, oltre all’asfalto, anche la realizzazione di rete fognaria – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – L’intervento ci consentirà di dare decoro agli assi viari interessati e, soprattutto, adeguata sicurezza attraverso la nuova segnaletica orizzontale prevista».

Il cronoprogramma degli interventi prevede il completamento delle seguenti strade lungo la SP 309: via Tosta, via Carratù fino all’intersezione di via Gennaro De Angelis, via Eliseo fino all’intersezione con via Casa Greco in località Acquarola.

Nel tratto compreso tra via Acquarola e via Cupitella di Coscia è prevista anche la realizzazione di un tratto di rete fognaria per rafforzare il sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche.

Lavori di pavimentazione e segnaletica orizzontale interesseranno anche via Solofrana, via dei Normanni e via dei Due Principati, via Tenente Falco.

Il ‘pacchetto’ d’interventi fa parte di un primo piano di completamento relativo ad un pregresso finanziamento regionale, ma il cronoprogramma prevede l’attivazione di altri lavori in una fase immediatamente successiva anche in altre zone della città.

L’inizio delle attività è in programma già dalla prossima settimana e verrà comunicata la tempistica di esecuzione al fine di non arrecare disagi alla viabilità.