M.S. Severino, verso il completamento del nuovo centro: riprendono i lavori per il restyling di Corso Diaz

di Redazione ZON

Un nuovo tratto di corso Armando Diaz è pronto ad essere lavorato e completato.

I tempi della prosecuzione dell’intervento -la cui realizzazione parziale ha già reso gran parte del corso area pedonale con nuova pavimentazione, nuovi arredi e nuovi dispositivi di videosorveglianza urbana- sono stati dettati dopo l’ultimo briefing operativo tra il Sindaco, Antonio Somma, l’Ufficio Tecnico comunale ed il direttore dei lavori.

«Gli eventi organizzati e promossi durante le festività hanno testato le potenzialità di un nuovo Corso immaginato per rilanciare il passeggio di cittadini e visitatori e per accogliere momenti di vitalità – sottolinea Somma – adesso occorre che l’impresa continui senza sosta a completare i tratti che mancano con un cronoprogramma serrato per poter concludere quanto prima l’intero progetto. È ciò che abbiamo chiesto secondo una roadmap ben precisa ed è ciò che ci aspettiamo per poter consegnare alla comunità un boulevard pedonale in grado di valorizzare il centro cittadino ed il tessuto commerciale esistente».

IL CRONOPROGRAMMA

Dal 3 al 16 febbraio sono previsti una serie di step tra i quali l’allestimento dell’area di cantiere con i relativi camminamenti pedonali, l’installazione dei nuovi corpi illuminanti e l’adeguamento impiantistico alla rete preesistente, la messa a quota tombini e la messa in sicurezza delle caditoie.

A seguire, dal 17 febbraio al 19 marzo, sono previsti i successivi passaggi tra cui la rimozione della sede stradale esistente, la posa in opera della nuova pavimentazione e delle nuove alberature, l’installazione del nuovo impianto di videosorveglianza e degli arredi urbani.