Ma che hit: fuori ora il nuovo singolo di BigMama

di Tiara Operno

Dopo aver infiammato l’Ariston e bucato lo schermo con la cover di “American Woman” insieme ad Elodie a Sanremo, Bigmama è pronta a tornare sulla scena a quasi un anno di distanza dal disco di debutto col singolo “Ma che hit” in uscita oggi venerdì 24 febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Prodotto da Damiank, il singolo in cassa dritta spicca grazie ad un flow perforante e all’attitudine provocatoria dell’artista avellinese classe 2000. BigMama non ha peli sulla lingua e sputa una raffica di barre pregne di un sarcasmo violento giocando nel ritornello col dialetto campano: “ma che hit” o “ma ch’e it” (ma che ha detto)?

Come ci aveva già abituati in alcuni brani dell’album “Next Big Thing” – analogamente a “Mamy Daddy” e “POF” feat. Ensi – “Ma che hit” ricalca un mood da club dal sapore internazionale.

BigMama è tra le novità più dirompenti del momento, iconica in ogni sua forma di espressione, rappresenta forza, femminilità e provocazione.

TESTO DI “MA CHE HIT”; IL NUOVO SINGOLO DI BIGMAMA

Che che check

che che check my check

Checkami la voce che ora ti sfondo il microfono

parlo tanto e bene fino a che questi non esplodono

curo le ferite della gente sono Toradol

ma le mie le tengo così mi faranno male dentro ancora un po’

odio te, odio me, odio tutti quanti

odio lui, odio lei, odio tutti i falsi

cosa fai, cosa sei, voglio tutti i ca**i

così poi ti parlo dietro e ti fotto davanti

ma che hit

ma nun se capisc’ un cazz

ma che hit

mi vuoi fare la morale

ma che hit

Mamma rapper più forte d’Italia stampatelo in testa fratello

vuoi fare il tipo più forte che sbraita ma poi non ti trovi il pisello

ma che hit

ma nun se capisc’ un cazz

ma che hit

mi vuoi fare la morale

ma che hit

Amo i miei ca**i ma poi odio a morte chi ci mette il naso

no pain, no game, no loves, se morirai domani sarà stato solo il caso

sto ritornando eh

Amo rappare, dire parolacce ma devo pensare alla major di merda

sembra mia madre la notte che piange perché ho bestemmiato

e mi sento una bestia di Satana

se odiate mamma allora poi dissatela

non avete forza quindi poi pippatela

sberle in faccia ma voglio pure l’altra guancia

quindi poi giratela

ma che hit

ma nun se capisc’ un cazz

ma che hit

mi vuoi fare la morale

ma che hit

Amo i miei ca**i ma poi odio a morte chi ci mette il naso

no pain, no game, no loves, se morirai domani sarà stato solo il caso

sto ritornando eh

e nun se capisc’ un cazz

ma che hit