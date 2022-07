Maco Festival: gli attesissimi artisti previsti per l’edizione del 2022

Riparte dal 2 luglio al 15 settembre il Maco Festival. La rassegna musicale, tra gli eventi live più longevi ed apprezzati in Italia, ospiterà sul prestigioso palco della Clouds Arena di Paestum (SA) alcuni grandi nomi della scena attuale:

BLANCO – 2 LUGLIO

ANA MENA – 4 LUGLIO

CAPOPLAZA – 23 LUGLIO

CARMEN CONSOLI – 27 LUGLIO

GUÉ – 30 LUGLIO

DINSIEME – 04 AGOSTO

JIMMY SAX – 12 AGOSTO

COEZ – 15 AGOSTO

FRANCO126 – 19 AGOSTO

Il divertimento non mancherà nemmeno per i più piccoli grazie al live show del dinamico duo DINSIEME (4 agosto), che i piccoli partecipanti potranno anche conoscere di persona.

Dalla Clouds Arena, inoltre, farà tappa il Coca Cola Summer Festival (29 luglio). Per l’occasione si esibiranno: The Kolors, Gemelli Diversi, Room 9 e Nika Paris, Follya, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Elodie, Alvaro Soler, Noemi, Critical, Hanssel Delgado, Alfa, Tecla, Tropico, LDA e Berna.

“Siamo entusiasti e onorati di continuare questo progetto a Capaccio-Paestum, segno del legame che si è creato con il territorio e le istituzioni locali” – afferma Giuseppe Macchia, direttore artistico di Maco Festival – “Nello specifico, desidero ringraziare fortemente il Sindaco Avv. Francesco Alfieri e l’Amministrazione per il prezioso sostegno nella concretizzazione di questo progetto e il supporto nel superamento di tutte le difficoltà. Anche per quest’anno, abbiamo riconfermato il nostro impegno nella realizzazione di una programmazione di livello nazionale, in grado di rivolgersi a ogni fascia della popolazione, dai giovanissimi agli adulti, e capace di attrarre pubblico da tutta la penisola. La Clouds Arena si colloca tra le più importanti arene per eventi d’Italia, per la ricchezza e l’eterogeneità degli appuntamenti previsti e, soprattutto, per la bellezza offerta dalla location. Non vediamo l’ora di iniziare!“

Anche in occasione dell’edizione 2022 Maco Festival fa così la propria parte per risollevare uno dei settori più colpiti degli ultimi due anni e, forte dell’identità musicale, culturale, istituzionale e sociale acquisita nel tempo, si conferma ancora una volta un importante strumento di promozione turistica.

“Dopo il successo dello scorso anno, siamo lieti di ospitare anche nell’estate 2022 qui a Paestum il Maco Festival” – dichiara Franco Alfieri, sindaco di Capaccio-Paestum – “Non solo una location esclusiva farà da cornice ai concerti di artisti apprezzati nel panorama nazionale e internazionale, ma una città sempre più attrezzata per l’accoglienza saprà dare un’ospitalità di qualità a quanti la raggiungeranno per i concerti e la sceglieranno per soggiornarvi. Dopo la lenta ripartenza post Covid, quest’anno siamo pronti per goderci la ritrovata normalità“.

“Ancora una volta ospitiamo un festival molto attento ai gusti musicali dei più giovani in uno dei contenitori di eventi più conosciuto a livello nazionale e più apprezzato dagli artisti stessi – conclude il consigliere Giovanni Cirone – La nostra città sta investendo molto sul turismo e sull’accoglienza provando, tra l’altro, ad arricchire e differenziare l’offerta turistica di Capaccio Paestum. Il Maco Festival va proprio in questa direzione“.

Quest’anno, inoltre, Maco Festival ha deciso di supportare i nuovi talenti dello scenario musicale attuale sviluppando, insieme al magazine online “Indie Italy”, il progetto “Opening Act”, finalizzato alla selezione di 3 artisti emergenti per le aperture delle date di Coez e Franco126.

Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di candidati da tutto il paese, con una prima selezione online e successivamente attraverso due live finali a Milano e Paestum. Un’occasione preziosa pensata per dare la possibilità ad artisti meno affermati di esibirsi su un palco prestigioso e importante.

Sarà nuovamente l’affascinante Clouds Arena di Paestum (SA) a fornire la location perfetta per rendere le performance ancora più suggestive e cariche di energia. Uno spazio mozzafiato e senza tempo, posto a pochi passi dal sito archeologico di fama internazionale nel Cilento, che nell’edizione 2021 ha raccolto più di 15.000 partecipanti, 80.000 visualizzazioni sui social e 27.000 geolocalizzazioni sul web e ha visto esibirsi artisti del calibro di Ernia, Luché, Geolier, Manu Chao, Fast Animals And Slow Kids, Subsonica e La Rappresentante Di Lista.

Quest’anno la Clouds Arena è pronta ad accogliere un pubblico ancora più numeroso, arrivando a una capienza massima di 15.000 presenze. Lo spazio, modulabile in base ai concerti, si estende su un’area di 20.000 metri quadrati su cui sono state allestite 2 tribune da 1200 posti totali e un parterre pedanato di 4000 metri quadrati, che ha una capienza di 10.000 persone e che, in occasione del live di Blanco, verrà esteso per poterne ospitare 5.000 in più.

Rai Radio 2, media partner ufficiale del MACO FESTIVAL, racconterà la rassegna musicale dando voce ai suoi protagonisti. Sui social di Rai Radio 2 extra e contenuti speciali.

Ascoltaci su Rai Radio 2 e RaiPlay Sound e guardaci in Visual sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay!

La Clouds Arena, inoltre, ospiterà anche i live di: