“Maiori Welkhome”, il cartellone di eventi per l’estate 2023

di Redazione ZON

Oltre 70 eventi gratuiti da giugno a settembre, una mostra internazionale dedicata ai Pink Floyd, Maiori Jazz, i giardini di Palazzo Mezzacapo che accolgono il surrealismo, il Festival della Danza, un festival estivo dedicato interamente ai bambini. E poi i grandi concerti al porto, con le location che qui raddoppiano grazie alla nascita del Teatro del Mare, che ospiterà altri 400 posti.

È ai nastri di partenza il cartellone “Maiori Welkhome” che ha in serbo una programmazione varia, adatta a tutte le fasce d’età. A partire dal 9 giugno 2023 prenderanno vita gli appuntamenti del programma promosso dal Comune di Maiori, guidato dal sindaco Antonio Capone, elaborato dal direttore artistico Alfonso Pastore con la responsabile dell’area amministrativa Rossella Sammarco.

Il cartellone promosso dalla cittadina della Costiera amalfitana spazierà dalla musica, al teatro, all’arte, allo sport con punte di assoluta eccellenza. Come “Hipgnosis studio: Pink Floyd and Beyond” mostra internazionale ed evento-tributo al cinquantesimo anniversario dell’album iconico The Dark Side of The Moon. La mostra sarà in esclusiva a Maiori dal 25 luglio al 27 agosto 2023 negli spazi di Palazzo Mezzacapo e sarà un vero e proprio viaggio emozionale nella storia della musica e del design. Ci saranno in esposizione le copertine iconiche degli album create dal genio artistico dello studio Hipgnosis, fondato da Storm Thorgerson e Aubrey Powell, a partire dalla celeberrima copertina dell’album del quale si festeggia il cinquantennale. Sarà proprio Powell ad inaugurare la mostra al vernissage del 25 luglio alle ore 19.00. A seguire al Teatro del Mare il concerto della tribute band Pink Bricks.

In attesa della mostra-evento, il programma estivo partirà il 9 giugno con “I fantasmi di Palazzo Mezzacapo” uno spettacolo immersivo ambientato nei locali della dimora dei marchesi Mezzacapo, tra la sua scalea monumentale, il cortile, le sale affrescate, che narra di una coinvolgente storia d’amore. Appuntamento i venerdì di giugno e luglio oltre che nei sabati di settembre alle 20.00 e alle 21.00.

Per gli amanti della buona musica sono tanti gli appuntamenti di pregio. Maiori Jazz porterà al Teatro del Mare Flavio Boltro con “Double drums sextet” il 20 luglio direttamente dai jazz festival internazionali più importanti, proponendo poi un’altra serata di grande musica per il 2 agosto con Walter Ricci & Stefano Di Battista con “Omaggio a Nat King Cole”. In programma anche un tributo a Pino Daniele e Lucio Battisti con un suggestivo concerto a lume di candela al Teatro del Mare, il 22 luglio. Non mancheranno gli eventi con ticket al porto, tra i quali lo spettacolo degli Arteteca il 23 luglio, il Capodanno d’Estate il 14 agosto, il concerto di Nino D’Angelo il 17 agosto, Minori in White il 22 agosto.

È sempre l’arte a riservare per Maiori un’altra esclusiva, con “ONYRIA II. Un Sogno in Costiera”, Surrealismo di Ordinaria Contemporaneità. Le opere d’arte in esposizione vivranno di una vita unica, sposandosi ai suggestivi giardini di Palazzo Mezzacapo. Il sistema di fontane emerse e gallerie sommerse che qui riproduce lo stemma della Repubblica Marinara di Amalfi, diventerà assieme ai giardini vetrina e teatro delle opere d’arte che saranno esposte in modo da creare un percorso surreale, un sogno in Costiera, perfettamente integrato all’ambiente che le ospita. La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 8 luglio a domenica 8 ottobre.

Anche la danza avrà dimora a Maiori con il “Festival della Danza” al Teatro del Mare da sabato 8 a domenica 16 luglio. L’apertura è con il ballerino Samuel Peron, tra i volti più amati di Ballando sotto le Stelle, protagonista con Veera Kinnunen in “Historia – Una storia di passione”.

Una parte della programmazione è stata poi interamente riservata ai bambini con il “Children Festival”, con spettacoli teatrali e musical che andranno in scena ai giardini di Palazzo Mezzacapo, e con giornate di sport, laboratori d’arte. Tra i vari appuntamenti dedicati ai più piccoli, si segnalano il musical “La Bella e la Bestia” a cura di Compagnia Citrea il 23 giugno e la favola itinerante “Alice in Wonderland” con la Compagnia degli Sbuffi il 6 luglio. Appuntamento sempre alle 18.00 ai giardini di Palazzo Mezzacapo.

Il sindaco Antonio Capone dichiara: “Si tratta di un cartellone molto ampio, scelto appositamente per dare a tutti, cittadini e visitatori, la possibilità di vivere momenti emozionanti nella cornice della nostra bella città. Ancora una volta il porto è destinato ai grandi eventi, una disponibilità unica in Costiera amalfitana che abbiamo rafforzato creando anche il Teatro del Mare al molo di sopraflutto. Siamo pronti ad una grande stagione.”

Il primo cittadino aggiunge: “Accanto agli eventi da grandi numeri abbiamo realizzato appuntamenti che sono dedicati alla scoperta dei tesori della città, come per esempio palazzo Mezzacapo coi suoi giardini, oppure il borgo di Erchie che ospiterà gusto e musica nei suoi vicoli. In questo modo ogni appuntamento è un’esperienza che consente di toccare l’anima di Maiori e goderne le bellezze. E poi c’è il Children Festival: la nostra è la città più amata dalle famiglie e a loro diamo risposte e opportunità con una programmazione apposita”.

IL PROGRAMMA

GIUGNO

9.06

I fantasmi di Palazzo Mezzacapo – a cura di Ass. Arcoscenico Teatro

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00

Dal 18.06 al 16.07

XV edizione “Arte nel Palazzo” a cura di Bell’Arte di Angelo Criscuoli

Orari apertura mostra: 19:30 – 23:30 (lunedì chiuso)

15.06

Salotto letterario con Vicente Barra, Alberto Libeccio e Francesco Bocciero – a cura dell’associazione Costa dAmalfi per…

Palazzo Mezzacapo

Ore 20:00

16.06

Children Festival

Villaggio dello sport – a cura di Play Animation

Porto Turistico

ore 17:00

I fantasmi di Palazzo Mezzacapo – a cura di Ass. Arcoscenico Teatro

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00

21.06

La leggenda di Colapesce – a cura di Ass. Kora Kora

Giardini Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00

22.06

Salotto letterario con giuseppina Mellace, Vincenza Riccio, Maria Delfina Tommasini e Giuseppina Mellace – a cura dell’associazione CostadAmalfi per…

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00

23.06

Children Festival

La bella e la bestia, musical itinerante – a cura di Compagnia Citrea

Giardini Palazzo Mezzacapo

ore 18:00

I fantasmi di Palazzo Mezzacapo – a cura di Ass. Arcoscenico Teatro

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00

28.06

Salotto letterario con Paolo Albano e Angela Mogano – a cura dell’associazione CostadAmalfi per…

Erchie, Il Limoneto di Ercole

ore 20:30

30.06

I fantasmi di Palazzo Mezzacapo – a cura di Ass. Arcoscenico Teatro

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00

Incontro d’autore con Ilaria Iacoviello e Linda Giannattasio – a cura dell’associazione CostadAmalfi per…

Maiori, Reginna Palace Hotel

ore 20:30

LUGLIO

01.07

La forma dell’esistenza di Handel, Mahler, Strauss alla canzone napoletana – a cura del Teatro del Giullare

Giardini Palazzo Mezzacapo

ore 21:00

Balli Latino-americani

Porto Turistico

ore 21:00

Erchie: mostra fotografica: la tonnara, i pescatori ed i marinai di Erchie

ore 21:00

03.07

INTROSPEZIONE – DUO CAMPANILE – DELL’ISOLA a cura di Ass. Tempio di Apollo

Nicola Campanile, chitarra – Salvatore Dell’Isola, clarinetto

Palazzo Mezzacapo

ore 21:00

05.07

Saggio ginnastica ritmica – a cura di Ass. Clever Stars

Anfiteatro Porto Turistico

ore 21:00

ERCHIE: i vicoli del gusto e della musica

ore 20:00

06.07

Children Festival

Alice in Wonderland, favola itinerante – a cura di Compagnia degli Sbuffi

Giardini Palazzo Mezzacapo

ore 18:00

07.07

I fantasmi di Palazzo Mezzacapo – a cura di Ass. Arcoscenico Teatro

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00

Saggio ginnastica ritmica – a cura di Ass. Ritmica Angels

Anfiteatro Porto Turistico

ore 21:00

Recital Pianistico a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Palazzo Mezzacapo

ore 21:30

Dal 08.07 al 08.10

«ONYRIA II. Un Sogno in Costiera», Surrealismo di Ordinaria Contemporaneità

Mostra d’arte contemporanea

Giardini e palazzo Mezzacapo

Palermo Giuseppe “IL CACCIATORE DI IMMAGINI”

Mostra d’arte presso i giardini di palazzo Mezzacapo

Dal 08.07 al 16.07

“Festival della Danza” – Teatro del Mare

08.07

Recital Pianistico a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di S. Domenico

ore 21:00

Historia – Una storia di passione con Veera Kinnunen e Samuel Peron – ingresso gratuito

Teatro del mare

ore 21:00

09.07

La danza del sorriso – Ass. OLAS DE ESPERANZA

Balletto Folklorico de Cochabamba

Teatro del Mare

ore 21:00

Recital Pianistico a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di S. Domenico

ore 21:00

10.07

PASSIONE IN FUGA – RHYTHMIC TRIO – a cura di Ass. Tempio di Apollo

Silvio Rossomando, saxofoni – Armando Rizzo, fisarmonica – Stefano De Rosa, batteria e percussioni

Palazzo Mezzacapo

ore 21:30

11.07

Saggio ginnastica ritmica – a cura di ASD Ritmica Granata

Anfiteatro Porto Turistico

ore 21:00

12.07

Saggio di Danza – a cura di Ass. Dancing in the moonlight

Teatro del Mare

ore 21:00

ERCHIE: i vicoli del gusto e della musica

ore 20:00

14.07

I fantasmi di Palazzo Mezzacapo – a cura di Ass. Arcoscenico Teatro

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00

Recital Pianistico a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di S. Domenico

ore 21:00

Saggio di Danza – ASD Dance

Teatro del Mare

Ore 21:00

15.07

Il giorno prima della sentenza di Piera Carlomagno – a cura del Teatro del giullare

Giardini Palazzo Mezzacapo

ore 21:00

Recital Pianistico a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di S. Domenico

ore 21:00

16.07

Recital Pianistico a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di S. Domenico

ore 21:00

Saggio di danza – Ass. Sleeping Beauty

Teatro del Mare

ore 21:00

17.07

Una improbabile Francesca da Rimini – a cura di Ass. Atellana

Farsa in due atti da Antonio Petito con Ernesto Cunto, Amedeo Mattiello, Tina Gesumaria, Mimmo Coppa e la partecipazione di Giovanni Allocca ed Enzo Varone.

Teatro del Mare

ore 21:30

Evento a pagamento

19.07

ERCHIE: i vicoli del gusto e della musica

ore 20:00

Mercoledì Addams – musical – a cura di Compagnia Citrea

Teatro del Mare

Ore 21:00

Recital Pianistico a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di S. Domenico

Ore 21:00

20.07

Maiori Jazz – Flavio Boltro “Double drums sextet”

Teatro del Mare

ore 21:00

21.07

I fantasmi di Palazzo Mezzacapo – a cura di Ass. Arcoscenico Teatro

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00

LEGAMI MUSICALI – AMALFI COAST CLARINET 4ET – a cura di Ass. Tempio di Apollo

Paolo D’Amato, clarinetto e clarinetto piccolo – Giovanni Fusco, clarinetto

Salvatore Dell’Isola, clarinetto e clarinetto contralto – Demetrio Buonocore, clarinetto e clarinetto basso

Palazzo Mezzacapo

ore 21:30

Recital Pianistico a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di S. Domenico

ore 21:00

Miss Italia – Tour in Costiera Amalfitana 2023

Teatro del Mare

ore 21.00

22.07

Pino Daniele incontra Lucio Battisti, concerto a lume di candela – a cura di Ass. Ass. Rachmaninov

Teatro del Mare

ore 21.00

Evento a pagamento

23.07

Arteteca in “Senza filtri” – a cura di Show Management

Teatro del Mare

ore 21:30

Evento a pagamento

24.07

BAROCCO DANZANTE – ANCE VIBRANTI – DELL’ISOLA a cura di Ass. Tempio di Apollo

Andrea Bisogno, fisarmonica – Francesco Di Domenico, clarinetto

Chiesa San Giacomo

ore 21:00

Recital Pianistico a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di S. Domenico

ore 21:00

Dal 25.07 al 27.08

HIPGNOSIS STUDIO: PINK FLOYD AND BEYOND

Mostra internazionale ed un grande evento-tributo al 50esimo anniversario dell’album iconico dei Pink Floyd.

Palazzo Mezzacapo

Orari apertura mostra: lunedì-venerdì 18:00/21:00 – sabato-domenica 19:30/23:30

25.07

HIPGNOSIS STUDIO: PINK FLOYD AND BEYOND

Conferenza Stampa e Vernissage della Mostra, con Nino Gatti e Stefano Tarquini / The Lunatics Collector Club. Modera Alfonso Amendola, docente di Sociologia degli Audiovisivi dell’Università degli Studi di Salerno. Taglio del nastro con Aubrey Powell

Palazzo Mezzacapo

ore 19:00

Pink Bricks – Pink Floyd “The dark side anniversary day”

Teatro del Mare

ore 21:30

26.07

Children Festival

Biancaneve e i sette nani – a cura di I guardiani dell’oca – Tollo (CH)

Teatro del Mare

ore 21:00

ERCHIE: i vicoli del gusto e della musica

ore 20:00

28.07

Recital Pianistico a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di S. Domenico

ore 21:00

31.07

Children Festival

Maiori: giochi senza frontiere – a cura di Ass. Anima libera

Giardini Palazzo Mezzacapo

ore 17:00

AGOSTO

02.08

Sorridiamo Insieme – 1° lezione di basket – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Palestra Istituto Comprensivo “R. Rossellini”

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

Maiori Jazz – Walter Ricci & Stefano Di Battista in “Omaggio a Nat King Cole”

Teatro del Mare

ore 21:00

03.08

Miss Gocce di stelle

Teatro del mare

ore 21:30

04.08

Children Festival

Sorridiamo Insieme – realizzazione oggetti di ceramica – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Locali POA – via Capitolo

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

05.08

Tradizionale alzata del Quadro dell’Assunta

Corso Reginna

ore 18,00

Children Festival

Anna ed Elsa “la regina del ghiaccio – il musical tributo a Frozen” a cura di Grandi Eventi

Teatro del Mare

ore 21:00

Evento a pagamento

06.08

Paolo Caiazzo “Eppure sorrido – summer show” – a cura di Show Management

Teatro del Mare

ore 21:30

Evento a pagamento

07/08/09.08

Sagra della Melanzana

Piazzale Campo

ore 20:00

08.08

Children Festival

Sorridiamo Insieme – partita di calcio a 5 – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Campetto Vittorio Apicella

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

10.08

Children Festival

Sorridiamo Insieme – 2° lezione di basket – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Palestra Istituto Comprensivo “R. Rossellini”

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

One night caraibica – a cura di Ass. Openart

Porto di Maiori

ore 21:30

11.08

Pink Bricks, Pink Floyd tribute band, acoustic set – a cura di weaves

Giardini palazzo Mezzacapo

ore 21:30

14.08

Programma lirico – sinfonico eseguito dal Concerto Bandistico “Città di Lanciano”, a cura del Comitato Festeggiamenti

Corso Reginna

ore 21.00

Capodanno d’Estate a cura di 10&lode

Anfiteatro Porto di Maiori

ore 23.00

Evento a pagamento

15.08

Festa di S. Maria a Mare

Programma lirico – sinfonico eseguito dal Concerto Bandistico “Città di Mercato San Severino”, a cura del Comitato Festeggiamenti

Corso Reginna

ore 21:30

Spettacolo di fuochi d’artificio, a cura del Comitato Festeggiamenti

Specchio d’acqua antistante l’arenile di Maiori

ore 23.00

16.08

Spettacolo musicale con Micky Sepalone e Angela Piaf & Canta Napoli Band, a cura del Comitato Festeggiamenti

Corso Reginna

ore 21.30

17.08

Children Festival

Sorridiamo Insieme – lezione di tennis – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Campetto Vittorio Apicella

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

Nino D’Angelo in concerto a cura di ZA.VI Management

Anfiteatro Porto di Maiori

ore 21.30

Evento a pagamento

18.08

Proiezione di “Squaring the Circle” (The Story of Hipgnosis) di Anton Corbijn

Introduzione a cura di Alfonso Amendola e Carmine Libretto, Direttore Confagricoltura Salerno e collezionista.

Giardini di palazzo Mezzacapo

ore 21:30

22.08

Children Festival

Sorridiamo Insieme – laboratorio di cucina – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Locali POA – via Capitolo

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

Minori in White a cura di Ass. Think in white

Anfiteatro Porto di Maiori

ore 23.00

Evento a pagamento

24.08

Children Festival

Sorridiamo Insieme – 3° lezione di basket – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Palestra Istituto Comprensivo “R. Rossellini”

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

26.08

Balli Latino-americani

Porto Turistico

ore 21:00

29.08

Children Festival

Sorridiamo Insieme – primo approccio con il badminton – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Palestra Istituto Comprensivo “R. Rossellini”

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

31.08

Children Festival

Sorridiamo Insieme – gita alla fattoria didattica – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Giardini frazione “San Pietro”

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

SETTEMBRE

02.09

I fantasmi di Palazzo Mezzacapo – a cura di Ass. Arcoscenico Teatro

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00

02/03.09

“Simme ‘e Napule paisà”

Evento realizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco degli Americani a Maiori – a cura di Ass. Atellana

Porto di Maiori

ore 21:00

05.09

Children Festival

Sorridiamo Insieme – gita alla fattoria didattica – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Giardini frazione “San Pietro”

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

07.09

Children Festival

Sorridiamo Insieme – passeggiata per i borghi di Maiori – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Borghi delle frazioni

ore 17:30 (incontro presso locali POA in via Capitolo)

09.09

I fantasmi di Palazzo Mezzacapo – a cura di Ass. Arcoscenico Teatro

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00

12.09

Children Festival

Sorridiamo Insieme – festa conclusiva in spiaggia con Zumba sisters e Holy colors – a cura di Ass. Teresa Criscuolo

Spiaggia “Paradise Beach”

ore 17:30

16.09

I fantasmi di Palazzo Mezzacapo – a cura di Ass. Arcoscenico Teatro

Palazzo Mezzacapo

ore 20:00/21:00