Manovra 2024, emendamenti sulla casa: cosa cambia

di Antonio Jr. Orrico

Varie novità in vista per quanti riguarda un pezzo fondamentale della Manovra 2024. La “maratona notturna” della commissione Bilancio del Senato per esaminare tutti gli emendamenti alla nuova legge del 2024 si è conclusa con diverse novità che a partire dal prossimo anno cambieranno il mondo della casa in Italia. Tra IMU, bonus e affitti brevi, ecco cosa cambierà nella Legge di Bilancio dopo la notte tra il 17 e il 18 dicembre 2023 e cosa aspettarsi dal prossimo anno.

Manovra 2024: gli emendamenti

L’IMU sarà la prima “interessata” nella Manovra 2024. La commissione Bilancio ha approvato lo slittamento del termine ultimo per la pubblicazione delle aliquote in capo ai Comuni. Si passa dal 30 novembre 2023 al 15 gennaio 2024.

Slitta anche la scadenza per il versamento della terza rata IMU. Se, con le nuove aliquote, la differenza sarà positiva, i cittadini avranno tempo fino al 29 febbraio 2024 per versarla.

Se, invece, la differenza è negativa, il calendario per i rimborsi resta invariato.

Affitti brevi

Per quanto riguarda la tassazione sugli affitti brevi (cioè al massimo un mese), la Manovra 2024 introduce un aumento della cedolare secca per chi mette in affitto più di un immobile. Per la prima casa, la cedolare resta al 21%, ma passa al 26% per le successive affittate nel corso dello stesso anno.

La commissione ha approvato anche il fondo di garanzia sui mutui per la prima casa per le famiglie numerose (sulla base dell’Isee). Infine, sono stati stanziati 100 milioni di euro per combattere il disagio abitativo e dare vita a modelli sperimentali di edilizia residenziale pubblica. E il Superbonus 110%? Niente da fare per la maxi agevolazione: nella Legge di Bilancio non ci sarà alcuna proroga, neppure per chi ha già avviato i lavori o per chi è ormai prossimo alla conclusione degli stessi.

La Manovra, ora, arriva in Senato per l’approvazione entro Natale. Dopo la pausa natalizia, sarà la Camera a leggere e approvare il testo prima di Capodanno: passaggi rapidissimi che servono ad approvare definitivamente la Legge di Bilancio 2024 in tempo per evitare l’esercizio provvisorio.