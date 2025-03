Manzoni rivive a teatro: a Salerno l’opera moderna su I Promessi Sposi

di Redazione ZON

Salerno, 25 marzo 2024 – Un grande classico della letteratura si trasforma in un’esperienza teatrale innovativa e mozzafiato. I Promessi Sposi – Opera Moderna, il capolavoro di Michele Guardì con le musiche di Pippo Flora e la regia di Graziano Galatone, farà tappa a Salerno per un’unica data in Campania, sabato 29 marzo alle 21 al Teatro Augusteo.

L’evento, che celebra i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, unisce la potenza della tradizione con un linguaggio scenico moderno e spettacolare, guadagnandosi il patrocinio morale della SIAE e il riconoscimento del Ministero della Cultura e dell’Istruzione.

UN VIAGGIO TRA EMOZIONE E INNOVAZIONE

La produzione di AttoTerzo Produzioni Teatrali propone un allestimento immersivo e tecnologicamente avanzato, che trasporta il pubblico nelle atmosfere del romanzo manzoniano attraverso scenografie imponenti e proiezioni spettacolari. «Questa opera è un ponte tra passato e presente, un omaggio a Manzoni che prende vita in un linguaggio teatrale dinamico e coinvolgente» afferma il produttore Tony Bottazzo, che interpreterà anche il ruolo dell’Innominato

UN CAST DI GRANDI TALENTI

Tra gli interpreti, Maria Grazia Di Valentino nel ruolo della Monaca di Monza, Maurizio Semeraro nei panni di Don Abbondio e Francesca Pignatelli nella parte della Madre di Cecilia. Nei ruoli di Renzo e Lucia due giovani promesse del teatro musicale: Marco Di Nunno e Flavia Di Bartolomeo. Completano il cast Piero Locorotondo (Don Rodrigo), Paolo Pace (Fra Cristoforo) e Marta Villani (Perpetua), con coreografie curate da Sara Baldini.

BIGLIETTI IN ESAURIMENTO

Lo spettacolo si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di teatro e letteratura. Restano ancora pochi biglietti disponibili su Ticketone.