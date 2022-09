Marco Mengoni: “Tutti i miei ricordi” racconta una presa di coscienza

Dopo lo straordinario successo di “Marco negli Stadi“, Marco Mengoni torna con un nuovo singolo che anticipa il secondo album del progetto discografico “Materia” in uscita il 7 ottobre prossimo. “Tutti i miei ricordi“, è stato scritto da Marco Mengoni, Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini, penne importantissime della nuova scena musicale italiana.

In “Tutti i miei ricordi“, Marco Mengoni racconta una presa di coscienza dell’importanza del passato e di quei ricordi che saranno la “schiena contro il vento” per affrontare il futuro. Con il suo testo intenso e malinconico e l’arrangiamento ritmato e coinvolgente, “Tutti i miei ricordi” è racchiude contaminazione, consapevolezza e onestà.

Dal 7 ottobre prossimo sarà la volta di “Materia (Pelle)” il secondo album del progetto discografico “Materia“, un percorso in tre album iniziato con “Materia (Terra)” che mostrerà al pubblico le tre anime differenti, ma complementari, di Marco Mengoni. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.

Tour Marco Mengoni 2022

Marco Mengoni tornerà a ottobre nei principali palazzetti d’Italia con MENGONI LIVE 2022, ecco tutte le date: