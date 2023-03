Maria De Filippi e l’accoglienza in studio

di Filomena Volpe

Domenica 12 marzo 2023 è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 2022. È stata proprio in quest’occasione che Maria De Filippi è ritornata in tv dopo la dolorosa scomparsa del marito, Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi e il lungo applauso in studio

Un lungo e caloroso appaluso ha accompagnato l’ingresso di Maria De Filippi agli studi Mediaset. I presenti, oltre ad applaudire, si sono alzati in piedi ed hanno voluto dimostrare alla nota conduttrice tutta la loro vicinanza in un momento così doloroso. La De Filippi, dopo qualche minuto, ha affermato:

“Io sinceramente riprenderei a lavorare come mi hanno insegnato”.

Amici 2022: la prima puntata del serale andrà in onda il 18 marzo 2023

Maria, con questa risposta, ha dimostrato, come sempre, tutta la sua integrità e tutta la sua forza. Tutto sembra essere pronto per la prima puntata del serale di Amici 2022, che andrà in onda sabato 18 marzo 2023 su Canale 5.