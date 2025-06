Matierno, i bambini firmano due murales per la pace e i diritti: arte e colori contro la guerra

di Redazione ZON

È partito il conto alla rovescia a Matierno, quartiere collinare di Salerno, per l’inaugurazione dei nuovi murales realizzati dai giovani del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad. I laboratori, patrocinati dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato da Paola De Roberto, sono frutto della collaborazione con l’I.C. Calcedonia–San Tommaso d’Aquino e la Parrocchia SS. Felice e Giovanni Battista in Pastorano.

Mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 10.30, in via Luciani Francesco Saverio, verrà presentata la prima opera, firmata dai più piccoli del quartiere con la guida del writer McNenya (alias Stefano Santoro). Il murales affronta con forza il tema del diritto al gioco negato ai bambini vittime dei conflitti armati: mattoncini colorati in stile Lego si ergono su uno sfondo minaccioso, tra fiamme e ordigni, accompagnati dal profilo stilizzato di un bambino e dal richiamo all’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

L’iniziativa continua presso la scuola dell’Infanzia di Matierno, dove è stato completato un secondo murales, questa volta con la direzione artistica della writer Chiara Maddalena. I giovani partecipanti del Centro per la Legalità hanno trasformato l’ingresso del plesso scolastico in una vera e propria esplosione di colori e speranza. Il messaggio al centro dell’opera è chiaro: “Ogni sogno è un seme: cresce con le nostre mani”.

Due murales, due messaggi potenti, nati da mani piccole ma animate da una grande consapevolezza: l’arte può diventare un seme di legalità, speranza e impegno per un mondo più giusto.