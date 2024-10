Maxi-gara per il parcheggio del “Ruggi”: 4,5 milioni di euro per la gestione

di Redazione ZON

Come riportato dal quotidiano La città, l’Azienda Universitaria ha nuovamente indetto una gara d’appalto per la gestione del parcheggio del “vecchio” ospedale Ruggi di via San Leonardo.

Il bando

Il bando, del valore di oltre 4,5 milioni di euro, prevede l’affidamento della gestione delle aree di sosta per i prossimi otto anni. La procedura è stata riavviata dopo che, lo scorso anno, l’azienda aveva annullato il precedente bando a causa di osservazioni dell’Anac sul capitolato.

Tuttavia, emergono perplessità sul futuro di questa area, dato che il nuovo ospedale “Ruggi” potrebbe diventare operativo entro tre anni, riducendo così le attività nella sede attuale. Inoltre, rimane il nodo della mancata previsione di una clausola sociale per i 18 lavoratori della cooperativa Euroservice, che da trent’anni gestiscono le aree di sosta grazie a una convenzione con l’Aci.