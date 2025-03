Maxi operazione della Guardia di Finanza a Salerno: 28 misure cautelari e sequestri per 1,4 milioni di euro

di Redazione ZON

Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali ed un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di 28 soggetti (di cui 12 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 4 misure interdittive del divieto di esercitare attività professionali), procedendo contestualmente a cautelare beni e valori per un importo superiore a 1,4 milioni di euro.

Ai predetti vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e reimpiego di denaro provento di reato, oltre ad illeciti in materia di contrasto all’immigrazione clandestina.

Maggiori elementi di dettaglio dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 odierne presso questa Procura della Repubblica.