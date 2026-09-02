1° Memorial Antonio Calonico, una serata tra ricordi, emozioni e beneficenza

di Redazione ZON

Si è svolto lunedì 31 agosto il 1° Memorial Antonio Calonico, una giornata dedicata al ricordo di Antonio attraverso lo sport, l’amicizia e la solidarietà.

L’evento si è aperto con un triangolare di scuole calcio che ha visto protagoniste Aquilotti Irno, Baronissi Calcio 2010 e Nike. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Nike, vincitrice del triangolare.

A seguire si è disputata la partita principale della serata, che ha visto affrontarsi due formazioni particolarmente legate ad Antonio. Da una parte “I Ragazzi di Santa Lucia”, composta dagli amici di Antonio, dagli organizzatori del Santa Teresa Beach Soccer e dal Club Centro Storico; dall’altra il Club Granata Peppino Soglia di Baronissi.

Ad avere la meglio è stata la formazione salernitana, che ha conquistato la vittoria per 1-0, al termine di una partita combattuta e vissuta all’insegna dell’amicizia e del ricordo.

Il Memorial è stato organizzato dall’associazione FuturaMente, realtà giovanile nata da poco, che ha voluto fortemente promuovere questa iniziativa con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Antonio Calonico attraverso le persone che lo hanno conosciuto e che hanno condiviso con lui momenti importanti della sua vita.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai più piccoli, coinvolti attraverso il torneo delle scuole calcio, perché il ricordo di Antonio possa continuare a vivere anche attraverso le nuove generazioni e la loro gioia di giocare e stare insieme.

Alla memoria è stata affiancata una concreta iniziativa di solidarietà. Durante l’evento è stata infatti promossa una raccolta benefica a favore della Fondazione Santobono Pausilipon, destinata al progetto “Sostegno alle famiglie”.

Grazie alla generosità dei partecipanti e di tutte le persone che hanno contribuito, è stato possibile raccogliere 1.150 euro, che saranno destinati al progetto della Fondazione.

Il 1° Memorial Antonio Calonico ha così unito sport, memoria e solidarietà, trasformando il ricordo di Antonio in un’occasione per stare insieme e fare concretamente del bene.

Photogallery: Il Ritratto di Paolo Iacuzio

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