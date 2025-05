“Mercato del Lavoro”, da Salerno una piattaforma digitale innovativa

di Redazione ZON

In un contesto nazionale in cui oltre 30 milioni di cittadini si rivolgono ogni anno a CAF, patronati e professionisti per la gestione di pratiche fiscali, previdenziali e occupazionali, e in cui il divario tra domanda e offerta di lavoro continua a rappresentare un ostacolo allo sviluppo, emerge con forza la necessità di strumenti digitali rapidi, efficienti e accessibili. Gli operatori del settore richiedono soluzioni performanti che permettano di semplificare le procedure e migliorare i tempi di risposta. Allo stesso tempo, gli utenti finali chiedono sempre più spesso servizi integrati, personalizzati e fruibili online, per orientarsi in modo efficace nel proprio percorso professionale.

Da questa esigenza nasce MercatodelLavoro.net (www.mercatodellavoro.net), piattaforma digitale sviluppata da un team di professionisti salernitani. Un progetto interamente “made in Salerno” che ambisce a diventare, in breve tempo, il punto di riferimento online in Italia per la gestione integrata dei servizi per il lavoro.

Si tratta di una piattaforma pensata per facilitare l’accesso e la gestione dei servizi professionali dedicati ad aziende, consulenti, lavoratori, pensionati, studenti e a chiunque sia alla ricerca di nuove opportunità occupazionali.

La piattaforma offre uno spazio digitale unico, semplice e intuitivo, attraverso il quale è possibile gestire tutti i servizi da un’unica interfaccia: pubblicare offerte di lavoro e candidature, e favorire l’incontro tra domanda e offerta grazie a una rete di professionisti e aziende partner attivi su tutto il territorio nazionale.

MercatodelLavoro.net si rivolge agli operatori del mercato del lavoro – consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti aziendali, CAF, patronati ed esperti in relazioni industriali – che possono gestire pratiche, pubblicare annunci e accompagnare imprese e candidati in modo efficace.

Le aziende dispongono di un ambiente operativo dedicato alla gestione delle risorse umane e alla selezione di nuovi talenti.

I cittadini, invece, possono candidarsi, accedere a servizi su misura e ricevere supporto per il proprio percorso professionale.

Il servizio è completamente gratuito per chi cerca e offre lavoro. Grazie a una rete capillare di professionisti, aziende e partner su scala nazionale, MercatodelLavoro.net rappresenta un punto di riferimento anche per chi è in cerca di nuove opportunità lavorative.

La sezione “Cerco/Offro lavoro” è accessibile liberamente, senza costi per candidati e imprese.

Accedere alla piattaforma è semplice e immediato. È possibile richiedere una demo gratuita e attivare un periodo di prova limitato, per esplorare autonomamente tutte le funzionalità disponibili, testare l’efficacia dei servizi offerti e valutare concretamente il valore dello strumento.

“In poche settimane dalla messa online, abbiamo già ricevuto numerosi contatti e apprezzamenti – dichiara con soddisfazione Mino Naimoli, CEO di MercatodelLavoro.net e promotore del progetto –. Siamo orgogliosi che da Salerno prenda il via un’iniziativa che riteniamo rivoluzionaria per l’intero mercato del lavoro.

Abbiamo progettato una piattaforma veloce ed estremamente economica, che potrà offrire un contributo significativo a tutti gli operatori del settore: da un lato semplificando e velocizzando pratiche spesso rallentate dalla burocrazia, dall’altro fornendo uno strumento competitivo anche sotto il profilo economico. Riteniamo inoltre di poter contribuire concretamente al tanto auspicato matching tra domanda e offerta di lavoro, oggi uno dei principali ostacoli allo sviluppo del nostro sistema Paese”.

Con una rete nazionale in continua espansione, una navigazione intuitiva e una missione chiara – connettere servizi, imprese e persone – MercatodelLavoro.net è già oggi uno strumento attivo per il presente e strategico per il futuro dell’occupazione in Italia.