Mercato San Severino, eseguito il primo intervento di Chirurgia Robotica al “Fucito”

di Rita Milione

Con un trend in costante crescita, per gli interventi di cancro colon rettali, l’UOC di Chirurgia Generale e di Urgenza dell’Ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino, dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, si appresta a rappresentare uno dei maggiori centri della Regione Campania nel trattamento di tale patologia. Il Reparto diretto dal professore Umberto Bracale, si occupa nello specifico di Chirurgia Mininvasiva Laparoscopica del tratto gastro intestinale, per patologie maligne e benigne, ed è un punto di riferimento per la Chirurgia di Parete Addominale (laparoceli, ernie, diastasi).

Gli importanti numeri registrati alla chiusura dell’anno appena trascorso, pari ad oltre 110 operazioni di cancro colon rettali, testimoniano il lodevole lavoro multidisciplinare, grande professionalità, umanità e competenza.

“In prossimita del Natale, inoltre, l’equipe chirurgica del Fucito, ha eseguito il primo intervento in Chirurgia Robotica, presso la sede del Ruggi dove è collocato il robot, su un paziente affetto da tumore al colon, dichiara il Professore Bracale, e il successivo è già stato programmato per la settimana prossima, confermando l’impegno della struttura nel migliorare le prestazioni mediche anche attraverso l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie”.