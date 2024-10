Mercato San Severino, grande successo per “Puliamo il mondo”

di Redazione ZON

‘Puliamo il Mondo’ rilancia l’impegno per l’ambiente a Mercato S.Severino.

L’ha fatto con la partecipazione attiva di coloro che sono il seme della cultura del rispetto e della tutela dell’ambiente: i bambini.

L’annuale iniziativa di sensibilizzazione firmata Legambiente ha trovato ancora una volta l’adesione del Comune di Mercato S. Severino attraverso l’Assessorato all’Igiene e Decoro Urbano guidato da Carlo Guadagno, la collaborazione degli operatori della Si.Eco e del personale docente.

«I bambini sono stati ancora una volta straordinari interpreti della sensibilità verso l’ambiente ed un prezioso veicolo di trasmissione nelle famiglie dei messaggi importanti cui una comunità sana e matura deve ispirarsi – spiegano il Sindaco Antonio Somma e l’Assessore Guadagno – dal più elementare rispetto delle regole per una civile convivenza ad un uso consapevole delle risorse, da un corretto conferimento dei rifiuti sino ai temi più complessi legati all’inquinamento. Attraverso i bambini e le agenzie educative del territorio vogliamo che l’attenzione all’ambiente abbia un atteggiamento virtuoso sempre, con un richiamo ulteriore in queste giornate dedicate».

Dieci le classi di alunni coinvolte stamane per la pulizia di diverse aree del territorio (rione Regina Pacis, piazza Giovanni Falcone e giardini di V.Piro): tre del Centro Sociale, tre della San Tommaso d’Aquino e due di piazza del Galdo.

Sul versante dell’ambiente e della sua tutela, intanto, prosegue il lavoro dell’Amministrazione: «tanto è stato fatto per la mitigazione del rischio idrogeologico e tanto ancora faremo sul fronte della messa in sicurezza del territorio e sulla corretta depurazione delle acque – aggiunge Somma – avere a cuore l’ambiente significa farlo nella pratica e non attraverso qualche slogan fine a se stesso».