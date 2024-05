Mercato San Severino, ultimati lavori per videosorveglianza

di Antonio Jr. Orrico

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza cittadina del Comune di Mercato San Severino. L’impianto appena ultimato, Progetto Video-City finanziato con POC Legalità 2014.2020 è composto da 16 Telecamere di Osservazione Multisensor (3 Ottiche Varifocali per ogni telecamera) e da 7 Telecamere di Lettura Targhe. Il nuovo impianto è dotato delle più recenti tecnologie per la sicurezza cittadina che anche grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale è in grado di classificare e sottoclassificare gli oggetti ripresi nella scena.

L’impianto è in grado di classificare, ad esempio, i veicoli non solo per tipo (Autocarro, Auto, Bicicletta, Motociclo, ecc.) ma anche di sottoclassificarli in base al colore e al modello in modo da rendere l’indagine collaborativa tra le forse dell’ordine più intuitiva, efficace ed immediata. Nei prossimi giorni sarà completata la formazione del personale di P.M. che sarà formato ad utilizzare tale strumento in modo da dare risposte sempre più veloci all’esigenza di sicurezza del territorio.

“Abbiamo avviato altresì la procedura autorizzativa, nel rispetto del patto per la sicurezza urbana firmato con il prefetto, per dotare la locale Stazione dei Carabinieri di un sistema di visualizzazione che permetta di interrogare l’impianto di videosorveglianza nell’ottica dell’indagine collaborativa. Questo è un primo importante passo per la sicurezza della nostra cittadina. Tra le attività in cantiere che vedranno la conclusione nel prossimo futuro c’è anche l’installazione di 8 Telecamere di Osservazione Multisensor e di 8 Telecamere di Lettura Targhe al Corso Diaz.”

Mercato San Severino: le telecamere

“In tal modo saremo in grado con le Telecamere di Osservazione di mettere in sicurezza nella sua complessità il Nuovo Corso Diaz e grazie alle 8 Telecamere di Lettura Targhe di disciplinare l’accesso autorizzato dei veicoli e dissuadere l’accesso abusivo allo stesso. Nello specifico nel nuovo sistema di videosorveglianza sarà gestita una White List di veicoli autorizzati a transitare nelle aree di attraversamento del Corso Diaz e il sistema sarà in grado, in tempo reale, di leggere le targhe di tutti i veicoli in transito e nel caso di assenza del veicolo nella white list invierà un allarme al Comando di P.M. per gli accertamenti del caso.“

“Questo è un secondo importante passo per la sicurezza della nostra cittadina. Come ulteriore passo il nostro comune è in lizza per ottenere un secondo finanziamento ministeriale per la videosorveglianza Progetto “Mercato San Severino – Strade Sicure” candidato con il patto per la sicurezza urbana D.M. Min. dell’Interno 20-12-2023 – G.U. n. 303 del 30-12-2023 per completare la messa in sicurezza della nostra cittadina che vedrà concludersi l’iter autorizzativo nell’ultimo quadrimestre 2024.“