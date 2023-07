Meteo, arriva “Cerbero”: caldo da record

di Rita Milione

Questa settimana si apre all’insegna del grande caldo: infatti, le previsioni meteo riportano che insisterà ovunque il caldo afoso intenso, caratterizzato da notti tropicali (minime di 20 gradi e oltre), temperature massime diffusamente oltre i 30 gradi con punte di 40 gradi e oltre al Sud e Isole, tassi di umidità elevati (specie al Nord), mentre sulle Alpi lo zero termico (quota al di sopra della quale si trovano temperature inferiori a 0°C) si collocherà a quote insolitamente alte, intorno ai 4600-4800 metri.

La parte centrale di luglio si conferma estremamente calda sull’Italia. L’anticiclone nord africano occuperà tutto il bacino del Mediterraneo e i Paesi limitrofi per un periodo di tempo molto lungo, spingendosi ben oltre la metà del mese.

Tra la fine di mercoledì e la giornata di giovedì rovesci e temporali tenderanno a coinvolgere più direttamente anche la valle padana e le regioni di Nord-Est, comprese le aree costiere. Attenzione, perché a causa dell’elevata energia in gioco, i fenomeni potranno risultare violenti, associati a grandine e forti raffiche di vento. Al Nord il caldo potrebbe tornare ad intensificarsi a partire dal prossimo fine settimana. Per le regioni centro-meridionali, invece, non si intravede ad oggi la fine di questa fiammata africana, neppure nelle code modellistiche che si spingono fino al 24-25 luglio.

Il clima sarà eccezionalmente caldo anche in montagna, ovviamente, con lo zero termico che oscillerà tra i 4200 e i 4800 metri. Si parla di un’anomalia termica che in qualche caso sfiorerà gli 8-10 gradi rispetto alla media prevista per la metà di luglio.