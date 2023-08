Meteo, da oggi a domenica caldo sempre più intenso

di Antonio Jr. Orrico

Un meteo che finora era davvero molto clemente, ma che da oggi in poi non lo sarà più. La parentesi insolita e turbolenta che aveva portato un po’ di fresco in tutta Italia, con temperature addirittura al di sotto della norma, volge al termine. Nella seconda parte della settimana, la rimonta da ovest dell’alta pressione metterà fine alla corrente più temperata nord-atlantica e si ripristineranno le tipiche condizioni da piena estate. Il rialzo termico, però, sarà graduale.

Infatti, da mercoledì 9 Agosto i valori si porteranno quasi ovunque prossimi alla norma. Da giovedì 10 invece si tornerà al di sopra, fino ad arrivare a domenica 13 quando il termometro, diffusamente, potrà raggiungere i 33-34 gradi. Una temperatura comunque accettabile, ancora leggermente distante dai picchi di 40° e simili. A contribuire a questa progressiva intensificazione del caldo e dell’afa (soprattutto in Val Padana), sarà la componente in quota sub-tropicale dell’anticiclone, in risalita dall’Africa nord-occidentale verso il mar Mediterraneo e la regione alpina. Gli effetti ovviamente saranno sullo zero termico, destinato a portarsi fin verso i 4500 metri.

Ma il vero e proprio pericolo si chiama Ferragosto. Infatti, per la prossima settimana, molto probabilmente vi sarà una terza ondata di calore, con il meteo che potrebbe raggiungere i 35°. Per domani, il trend delle temperature sarà al rialzo, e nel pomeriggio si toccheranno anche i 31-32°, soprattutto nelle regioni occidentali. In Sardegna, con molta probabilità, la temperatura arriverà addirittura a 34°.

I venti saranno perlopiù deboli, e quindi i mari saranno calmi o poco mossi.