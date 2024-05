Michelle Hunziker vittima di bullismo: la showgirl si racconta

di Anna Del Prete

MICHELLE HUNZIKER BULLISMO – La nota attrice e showgirl Michelle Hunziker è una delle personalità più amate della televisione italiana. In una recente intervista al settimanale Chi, ha rivelato di essere stata vittima di bullismo durante gli anni della scuola. Quel periodo le ha lasciato cicatrici profonde, ma non si è lasciata abbattere, diventando la persona che è oggi.

Michelle Hunziker: “Il bullismo c’è sempre stato”

Michelle Hunziker, classe 1977, ha raccontato ai microfoni del settimanale come ha vissuto i primi anni tra i banchi di scuola. Queste le dichiarazioni della showgirl: “A tre anni mi sono trasferita dal Ticino alla Svizzera tedesca. Ho dovuto imparare la lingua. All’inizio mi bullizzavano, l’ho imparata in cortile a furia di essere menata. Il bullismo c’è sempre stato, così come la discriminazione. Quando ero piccola c’era un ragazzo che per due anni mi ha aspettato nascosto in un cespuglio per menarmi. Ho imparato a difendermi“

Poi racconta degli insegnamenti di sua madre. Grazie a lei è cresciuta ed è riuscita a difendersi dai bulli che la discriminavano: “Ho imparato a difendermi. Mia mamma non è mai intervenuta perché ci insegnava che così saremmo diventati più forti. I figli devono camminare da soli, vedere dolori e sconfitte, non possiamo proteggerli troppo nella vita altrimenti da grandi non sapranno risolvere i problemi”.

Nonostante gli episodi dolorosi che ha vissuto, Michelle ha saputo trasformare la sua esperienza in forza interiore. Grazie anche a questo è diventata un esempio di resilienza e determinazione per molti.

Fonte: 105.net

