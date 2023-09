Microsoft annuncia “Copilot”: il nuovo assistente virtuale

di Rita Milione

Nel 1997 Microsoft ha deciso di introdurre nel pacchetto Office un piccolo assistente virtuale, nella sua forma base era una graffetta e si chiamava Clippy. Appariva tutte le volte che si apriva un documento su Word e nella noia delle lezioni tra i pc polverosi dei laboratori di informatica diventava anche uno dei pochi passatempi concessi.

Ora Microsoft ha svelato una nuova versione del suo assistenza virtuale, questa volta potenziato con l’intelligenza artificiale. All’evento Microsoft Surface l’azienda guidata da Satya Nadella ha presentato Microsoft 365 Copilot: funziona con diversi software del pacchetto Microsoft ed è in grado di adattare le sue funzioni per ognuno di loro.

Nello specifico la funzione da cui accedere per aprire Copilot è Microsoft 365 Chat. Interessanti le funzioni per Outlook, il servizio di mail di Office. Copilot può leggere le ultime mail arrivate, dividerle per categoria e aiutarci a gestire le nostre priorità chiarendo quali sono le prime a cui rispondere e quali invece possono aspettare. Copilot può anche fornire un riepilogo con gli aggiornamenti della giornata.

Questo nuovo bot completa anche una promessa fatta a suo tempo da Clippy: ci aiuta a scrivere i testi su Word, questa volta in modo efficace. Secondo Microsoft sarà in grado anche di effettuare ricerche sul web.