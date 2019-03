Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, denuncia il dirottamento di una nave diretta in Libia. Ed è ancora alle prese con il caso Sea Watch

Salvini ancora una volta contro i migranti. Di colpo, il ministro dell’Interno ha denunciato il dirottamento di una nave diretta in Libia. Nave che, al momento, sarebbe diretta verso il porto di Lampedusa. Ma il leghista minaccia di bloccare tutti i possibili sbarchi.

“C’è in corso un’ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l’Italia la vedranno col cannocchiale.” ha dichiarato il leghista.

Intanto, gli atti riguardanti la Sea Watch saranno trasmessi alla Procura di Catania, in quanto la procedura per verificare atti penali spetta al tribunale siciliano. Subito, il ministro dell’Interno non si è lasciato scappare l’occasione per dichiarare (per l’ennesima volta) la sua presunta innocenza.

“Da Roma un atto sul fermo della Sea Watch è stato mandato in Sicilia. È in arrivo un altro processo nei confronti del cattivone Salvini? Lo scopriremo insieme solo vivendo. Di certo io non cambio idea, in Italia si arriva solo col permesso. Possono denunciare quanto vogliono, i porti italiani sono chiusi.” ha dichiarato.