Nel caldo di San Siro si impone la squadra di Pioli: Milan-Roma si conclude 2 a 0. Decisivo un secondo tempo ad alta intensità per i rossoneri

A San Siro prova di forza dei rossoneri che per la prima volta in stagione riescono a battere una delle top 6 del campionato. Milan-Roma termina 2-0 grazie ai gol nell’ultimo quarto d’ora del solito Rebic e di Calhanoglu su rigore.

Due squadre dal futuro societario incerto si sono sfidate per consolidare le rispettive ambizioni europee.

Il caldo vero avversario per entrambe le formazioni nella prima fase del match: gestire le energie è fondamentale per evitare di ritrovarsi senza forze nel corso della partita

Bisogna aspettare lo scoccare del 20′ minuto per la prima vera occasione della partita: il colpo di testa di Dzeko, però, finisce fuori di un soffio.

Al 27′ Bonaventura sciupa una buona occasione col destro sparando alto da buona posizione.

Calhanoglu si divora il gol del vantaggio al 39′, colpo di testa alto su cross di Theo Hernandez.

Primo tempo equilibrato e dai ritmi compassati: un’occasione per parte nel caldo di San Siro.

La Roma sente la stanchezza e abbassa di molto l’intensità di gioco nel corso del secondo tempo.

Il Milan prende il pallino del gioco e crea una buona chance con il triangolo tra Calha e Saelemaekers al 65′: Mirante è bravo a chiudere lo specchio al turco.

I rossoneri continuano a spingere e trovano il vantaggio al minuto 76: in disimpegno Zappacosta regala palla a Rebic che fa ripartire il contropiede dei rossoneri. Dopo un flipper nell’area della Roma è proprio il croato a ribadire in rete.

La prima vera accelerazione di Theo Hernandez porta ad un calcio di rigore per il Milan: dal dischetto Calhanoglu fulmina Mirante e regala il 2 a 0 ai rossoneri. Sesto gol in stagione per il trequartista turco.

Vittoria importante per il Milan che per la prima volta in stagione riesce a battere una diretta concorrente all’Europa.

Tabellino Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo (9′ st Saelemaekers), Bonaventura (9′ st Paquetà), Calhanoglu; Rebic (33′ st Leão). A disposizione: Begovic, Ant. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Brescianini, Gabbia, Krunic, Biglia, Colombo. Allenatore: Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante (36′ st Pastore), Veretout; Kluivert (13′ st Perez), Pellegrini (36′ st Diawara), Mkhitaryan (24′ st Perotti); Dzeko (25′ st Kalinic). A disposizione: Fuzato, Cardinali, Fazio, Kolarov, Bruno Peres, Ibanez, Villar, Ünder. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

MARCATORI: 31′ st Rebic (M), 44′ st Calhanoglu (M, su rig.)

NOTE: Ammoniti: Castillejo, Rebic (M); Pellegrini, Veretout (R). Recupero: 2′ pt, 5′ st.

