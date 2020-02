Al via la Milano Fashion Week 2020 con sfilate a partire da oggi fino al prossimo 24 febbraio. Quest’anno l’edizione più ricca di sempre

Al via la Milano Fashion Week a partire da oggi 18 febbraio e proseguirà fino al prossimo 24. Saranno presentate le linee di moda donna autunno inverno 2020-2021. Calendario molto ricco e quella di quest’anno è l’edizione più ricca di appuntamenti di sempre: 56 sfilate, 96 presentazioni, 2 presentazioni su appuntamento e 34 eventi tra arte, moda e cultura.

Ad aprire le danze della settimana della moda di Milano sarà la sfilata di Gucci prevista per domani 19 febbraio. Mentre l’ultima sfilata prevista in programma è quella di Giorgio Armani fissata per il prossimo 23 febbraio.

Ecco qui di seguito il programma completo degli appuntamenti previsti in settimana per la Fashion Week.

Mercoledì 19

H 9.30 Gilberto Calzolari, supported by CNMI, Viale della Liberazione angolo Melchiorre Gioia

H 10.30 Marco Rambaldi, supported by CNMI, Via Turati 34

H 11.30 Calcaterra, Via San Gregorio 29

H 12.30 Ultrachic, Piazza Duomo scalone Arengario

H 13 Maryline, Piazza affari 6

H 14 Arthur Arbesser, Via Gaudenzio Fantoli 15/11

H 15 Gucci, Via Mecenate 77

H 16 Alberta Ferretti, Via Mecenate 88/A

H 17 N 21, Via Archimede 26

H 18 Jil Sander, Via Bramante 42

H 20 Moncler, Viale Molise 70

Giovedì 20

H 9.30 Max Mara, Via Senato 10

H 10.30 Genny, Piazza Duomo scalone Arengario

H 11.30 Luisa Beccaria, Via Palestro 16

H 12.30 Brognano, Via San Barnaba 48

H 13.30 Anteprima, Via Turati 34

H 14.30 Vivetta, Piazza Duomo scalone Arengario

H 15.30 Daniela Gregis, Piazza Sant’Ambrogio 23/A

H 16 Prada, Via Lorenzini 14

H 17.30 ACT N 1, supported by Camera Moda Fashion Trust, Via Tortona 32

H 18.30 Fendi, Via Solari 35

H 20.30 Moschino, Via San Luca 3

Venerdì 21

H 9.30 Tod’s, Via Savona 56

H 10.30 Emporio Armani, Via Bergognone 59

H 11.30 Antonio Marras, Via Cola di Rienzo 8

H 12.30 Sportmax, Via Senato 10

H 14 Etro, Via Conservatorio 12

H 15 Marni, Via Ventura 14

H 16 Iceborg, Via Archimede 26

H 17 Marco De Vincenzo, Piazza Duomo scalone Arengario

H 18 Versace, Piazza Lina Bo Bardi 1

H 19 Frankie Morello Milano, Via San Gregorio 29

H 20 Cristiano Burani, Via Turati 34

Sabato 22

H 9.30 Salvatore Ferragamo, Via E. Besana 12

H 10.30 Gabriele Colangelo, Piazza Duomo Scalone Arengario

H 11.30 MSGM, Via Calabiana 6

H 12.30 Agnona, Via Vigevano 18

H 13.30 Ermanno Scervino, Via Senato 10

H 15 Philosophy di Lorenzo Serafini, Via San Paolo 10

H 16 Cividini, Piazza Duomo scalone Arengario

H 17 Bottega Veneta, Via Piranesi 14

H 18 Annakiki, Via dell’Aprica 12

H 19 Missoni, Via Ceresio 7

H 20 GCDS, Stazione Centrale Galleria delle carrozze

H 21 Philipp Plein, Via L Scarampo, Gate 6

Domenica 23

H 9.30 Ports 1961, Via Palermo 10

H 10.30 Drome, Via Turati 34

H 11.30 Boss, Via G. Lorenzini 3/A

H 12.30 Laura Biagiotti, Via Rivoli 6

H 13.15 Fila, Via Valtellina 7

H 14 Dolce & Gabbana, Viale Piave 24

H 15 Vien, Supported by CNMI, Piazza Duomo scalone Arengario

H 16 Giorgio Armani, Via Bergognone 59

H 18 Simona Marziali MRZ, Supported by CNMI, Via Turati 34

Lunedì 24

H 9.30 Atsushi Nakashima, Piazza Duomo scalone Arengario

H 10.30 Alexandra Moura, Supported by CNMI, Piazza Duomo scalone Arengario

