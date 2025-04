Il dottor Mirko Castellano ospite al congresso sulla longevità a Lisbona

di Redazione ZON

Il dott. Mirko Castellano, farmacista e biologo nutrizionista di Salerno, sarà ospite al congresso internazionale sulla longevità di Lisbona per parlare sulle ultime ricerche scientifiche su come rimanere giovani più a lungo sfruttando le conoscenze della nutrizione in cucina.

Si tratta dell’unico salernitano che parteciperà a questo importante evento in programma, a Lisbona, dal 6 all’8 maggio.

Il dott. Mirko Castellano come esperto in nutraceutica e fitoterapia illustrerà l’influenza delle centinaia reazioni chimiche che avvengono in cucina, come influenzano la biodisponibilità e quindi l’assorbimento dei micronutrienti da ciò che mangiamo. La cucina, dunque, è vista come il più grande laboratorio chimico capace di influenzare la nostra longevità, capace di modificare il valore nutrizionale degli alimenti.

“Negli ultimi anni, – spiega il dott. Castellano – la ricerca della longevità è diventata un tema centrale nelle discussioni sulla salute e sul benessere.

Anche se la genetica gioca un ruolo centrale, le ricerche suggeriscono sempre più che la nostra dieta, in particolare il modo in cui prepariamo i nostri alimenti, ha un profondo impatto sulla nostra vita e sulla qualità della vita”.

Il dott. Castellano è Responsabile di nutrizione clinica presso ambulatorio polispecialistico Scafati; Responsabile Performance Nutrition presso CLINICHE BEIMAN – Granada- Spagna; Responsabile Obesità studio medico di Salerno; Presidente Associazione A.I.N.C Nutrizionisti in Cucina; ha collaborato con diversi chef stellati Campani per realizzare corsi di “Cucina Gourmet”; collabora con rinomati centri di medicina estetica in diverse città di Italia; collabora con diverse società sportive per la preparazione degli atleti; è consulente scientifico di produttori di integratori.

“Fin da giovane, – sottolinea il dott. Castellano – la mia passione per la farmacia si intrecciava con il desiderio di sperimentare nuove formule nutraceutiche. Spinto dalla mia voglia di scoperta, mi dedicai anima e corpo allo sport, praticando in modo amatoriale bodybuilding, nuoto e boxe anno dopo anno. In parallelo, studiavo e creavo integratori per migliorare le mie prestazioni e le mie sensazioni. Sempre più convinto che la nutrizione fosse la chiave di volta per il benessere, decisi di approfondire le mie conoscenze iscrivendomi alla facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze, ottenendo la seconda laurea come Nutrizionista. Ancora oggi, non smetto mai di studiare, specializzarmi e mettere alla prova le mie nuove conoscenze. Il mio obiettivo è aiutare le persone a vivere in salute attraverso un approccio personalizzato e scientificamente provato”.