Montano Antilia, contrasto allo spaccio di stupefacenti: 19enne arrestato

di Redazione ZON

Il 7 maggio, a Montano Antilia, i Carabinieri del N.O.R.M. – Aliquota Operativa della Compagnia di Sapri hanno tratto in arresto un 19enne del luogo sottoposto ad indagini per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” perché, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, all’esito di perquisizione è stato trovato nella disponibilità di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 477 grammi. L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della prescritta convalida da parte del Giudice.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del Giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.