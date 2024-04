Montecorice: maltratta la compagna: arrestato 29enne marocchino

di Rita Milione

Nel pomeriggio del 23 aprile scorso, a Montecorice (SA), i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate (SA) hanno arrestato un 29enne di origini marocchine, per “maltrattamenti contro familiari o conviventi”,

Allo stato delle attività di indagine, l’indagato, per futili motivi, avrebbe aggredito la compagna sottraendole il passaporto ed il telefono cellulare per poi allontanarsi dalla propria abitazione unitamente alla figlia minore, poi subito rintracciata dai Carabinieri ed affidata alla madre. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che l’intera famiglia è irregolare sul territorio italiano, nonché dimorante presso un’abitazione del luogo senza un regolare contratto di locazione, motivo per cui l’immobile è stato sottoposto a sequestro ed i proprietari deferiti in stato di libertà per “cessione di immobile a cittadini stranieri irregolari”.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno, a disposizione dell’A.G.