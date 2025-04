Montecorvino Pugliano, al via la IV edizione della Next Gen Summer School promossa dalla Fondazione Saccone

di Redazione ZON

Sarà presentata ufficialmente domani, giovedì 24 aprile alle ore 10:00, presso la sede della Fondazione Saccone in via Ungaretti a Montecorvino Pugliano, la quarta edizione della Next Gen Summer School, il programma formativo pensato per i giovani talenti del territorio e per rafforzare il dialogo tra formazione e mondo del lavoro.

Nel corso della conferenza stampa, alla presenza di giornalisti, stakeholder e aziende partner, verrà illustrato il nuovo bando destinato a laureati e laureandi under 35, con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano locale attraverso borse di studio completamente finanziate da imprese del territorio. Un’opportunità che punta a creare un ponte concreto tra la formazione avanzata e le esigenze del mercato del lavoro.

La Next Gen Summer School è un progetto gratuito di alta formazione che selezionerà 15 giovani provenienti da percorsi economici, ingegneristici, informatici o scientifici, per formarli come Operations & Manufacturing Manager, figure professionali oggi centrali nella transizione digitale e ambientale dell’industria.

Caratterizzata da un approccio esperienziale, la Summer School si distingue per la collaborazione attiva delle imprese: non solo come finanziatori delle borse di studio, ma anche come co-protagonisti della didattica, proponendo sfide aziendali reali, partecipando alla selezione dei candidati e favorendo l’inserimento lavorativo finale.

Il bando completo sarà disponibile da domani sul sito ufficiale della Fondazione Saccone (www.fondazionesaccone.it), con tutti i dettagli su criteri di selezione, scadenze e modalità di candidatura. È inoltre prevista una quota di genere pari al 50% per le donne, a parità di requisiti, per garantire equità nell’accesso.

«Con la Next Gen Summer School scegliamo di investire nel capitale umano, offrendo a giovani talenti l’opportunità concreta di formarsi, confrontarsi con le imprese e contribuire da subito al cambiamento», ha dichiarato Giorgio Scala, presidente della Fondazione Saccone. «Siamo convinti che lo sviluppo dei territori passi attraverso la crescita delle competenze e delle connessioni tra persone, idee e imprese».