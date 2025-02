Montecorvino Rovella, incendio notturno in Piazza Sabini: quattro auto in fiamme

di Redazione ZON

Un violento incendio è divampato nella notte a Montecorvino Rovella, coinvolgendo quattro automobili in sosta in Piazza Sabini. L’incendio provocato momenti di forte apprensione per la vicinanza di una tubatura del gas metano.

L’allarme è scattato intorno alle 3:00, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Giffoni Valle Piana con due automezzi e un’autobotte.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, rese complesse dalla presenza della tubatura di adduzione del gas, si sono protratte fino alle 7 del mattino.

Nonostante l’immediato intervento, le fiamme hanno danneggiato la conduttura, creando non pochi rischi per la sicurezza dell’area circostante.

Sul luogo dell’incendio sono giunti anche i tecnici dell’azienda del gas, impegnati nelle verifiche dell’impianto, e i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo, al momento ancora sconosciute.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma la comunità resta in allerta in attesa di ulteriori aggiornamenti.