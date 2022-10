Morta la mamma di Stefano Cucchi

Si è spenta questa mattina la Mamma di Stefano Cucchi, Rita Calore. L’avvocato Fabio Anselmo che ha seguito le vicende della famiglia Cucchi si è espresso con molta commozione sulla morte della donna, presupponendo che ora lei potesse riabbracciare il figlio scomparso nel 2009.

La donna si era ammalata qualche anno fa, quando credeva in realtà di avere dolori per la solita sciatalgia, ma poi la figlia Ilaria le aveva fortemente suggerito di iniziare a curarsi e da lì la scoperta.

Rita aveva riferito in precedenti interviste nel 2020, che la storia della morte di Stefano e le varie sentenze le avevano praticamente distrutto la vita moralmente ed economicamente, che lo studio stava andando sempre peggio e che la famiglia aveva dovuto chiedere diversi prestiti in banca per finanziare le spese del processo, mentre Ilaria e suo marito erano sempre in giro per seguire le vicende legali.

Ricordiamo che Stefano Cucchi è morto nel 2009 dopo esser stato arrestato per detenzione di droga e da lì è stato portato in carcere. Purtroppo le indagini hanno rivelato che il ragazzo fu percosso duramente al punto che gli fu rotta una vertebra fattore che causò gravi danni alla vescica e ne determinò la morte una settimana dopo.

Cordoglio da parte delle forze politiche come Enrico Letta e Fratoianni per l’attuale Senatrice Ilaria Cucchi.